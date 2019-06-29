Украинская греко-католическая церковь намерена получить от Ватикана статус патриархата

Руководитель Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) в начале июля поедет в Рим, чтобы обсудить с Папой Франциском вопрос предоставления УГКЦ статуса патриархата.

Об этом сообщает «Униан».

По словам Святослава, греко-католики Украины давно имеют фактический патриархат, а Папа Римский в целом поддерживает это устройство.

- Мы не берем миро из Ватикана или где угодно. Глава Церкви освящает миро в Киеве, а затем оно расходится по миру. И всех детей, которых крестят в любой части мира, помазывают миром, которое было посвящено в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве. Так не было всегда, ибо разные обстоятельства, однако это часть нашего партикулярного права, - рассказал руководитель УГКЦ.

Он также добавил, что УГКЦ делает все возможное для получения статуса, однако окончательное решение должно быть принято в Ватикане. Отметим, прихожанами УГКЦ считают себя 8,8% украинцев.

Напомним, что ранее «поместный собор» Филарета восстановил Киевский патриархат и отказался от томоса.