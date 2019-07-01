«Мне нечего сообщить», - канцлер Германии Меркель заверила, что с ее здоровьем все в порядке

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в субботу, что ей нечего сказать о состоянии ее здоровья кроме того, что она в порядке.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Politico.

Неконтролируемую дрожь Меркель замечали уже на двух отдельных публичных мероприятиях — во время государственного визита президента Украины Владимира Зеленского 18 июня и во время присяги нового министра юстиции Германии в четверг.

Дрожь прекратилась в обоих случаях, когда Меркель начинала идти.

На пресс-конференции в кулуарах саммита G20 в Японии у Меркель спросили, осмотрел ли ее врач, и может ли она объяснить, что происходит.

«Я понимаю ваш вопрос, но мне нечего сообщить. Я в порядке. Я убеждена, что, когда эта реакция произойдет снова, она снова отступит», - добавила Меркель.

Напомним, 65-летняя канцлер Германии Ангела Меркель выглядела нездоровой, когда встретила Президента Украины Владимира Зеленского в Берлине во вторник, 18 июня: она заметно дрожала и покачивалась.