Действующий мэр Снигиревки Голобля выиграл выборы и стал главой ОТГ

Действующий мэр города Снигиревка Леонид Голобля победил на выборах и занял должность председателя Снигиревской городской территориальной общины.

Об этом написал депутат Николаевского областного совета Иван Кухта у себя на странице в Facebook.

Кухта также поздравил Валерия Бийчука, который возглавил Гороховскую ОТГ.

«Дорогие друзья! Председателем Снигиревской городской территориальной общины стал Леонид Николаевич Голобля, который сегодня уверенно выиграл выборы! А также Гороховскую территориальную общину отныне возглавит Валерий Леонидович Бийчук!» – написал Кухта.

Стоит отметить, что Леонид Голобля экс-работник милиции в свое время возглавлял Снигиревский РОВД Николаевской области и Ленинский РОВД города Николаева.

Ранее сообщалось, что 25 февраля, на заседании сессии Снигиревского городского совета Сергея Кулажкина назначили первым заместителем городского головы Леонида Голобли. Позже депутаты Снигиревского городского совета в ходе внеочередной сессии отправили в отставку Кулажкина.