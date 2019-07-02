Мэр Николаева рассказал Совету Европы о проблемах внутренне перемещенных лиц – беженцев с Донбасса

Мэр Николаева Александр Сенкевич съездил в Штутгарт (Германия) и 28 июня выступил с докладом перед комитетом Совета Европы.

Об этом сообщается на сайте Совета Европы.

Члены Комитета по текущим вопросам рассмотрели проект доклада «Роль местных и региональных органов власти в защите внутренне перемещенных лиц (ВПЛ)». Сенкевич был содокладчиком по этой теме.

«- Массовое перемещение населения представляет собой глобальную проблему, которая должна волновать всех, - заявил содокладчик Александр Сенкевич. Эта проблема также затрагивает Европу, особенно в таких государствах-членах, как Украина и Грузия, в результате конфликтов с Российской Федерацией. - Следует иметь в виду, что ни одна территория не застрахована от риска массового перемещения, и фактические темпы изменения климата приведут к большему количеству перемещений в результате стихийных бедствий в будущем, - предупредил содокладчик, подчеркнув необходимость ценить ВПЛ так же, как беженцев и мигрантов», - сообщает сайт Совета Европы.

В докладе подчеркивается «решающая роль, которую местные власти играют в интеграции и участии ВПЛ в общественной и политической жизни». Говорится, что внутренне перемещенные лица должны быть обеспечены защитой, гуманитарной помощью и доступом к базовым услугам, таким как здравоохранение, жилье, образование и занятость, и обеспечены правом на безопасное возвращение в свои дома.