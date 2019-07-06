ЦИК вычеркнула с избирательного списка «Оппоплатформы – За жизнь» замсекретаря СНБО времен Януковича Кузьмина

ЦИК отменила регистрацию Рената Кузьмина как кандидата на парламентских выборах в списке партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», где он находился под 35-м номером.

Об этом говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии.

4 июля в Комиссию поступило письмо Службы безопасности Украины в котором указано, что СБУ по поручению следователя Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины от 18 ноября 2016 разыскивает подозреваемого Кузьмина на территории Украины с 20 июня 2014. Его пребывание в нашем государстве не установлено.

Кроме того, в рамках соответствующего уголовного производства розыск Кузьмина осуществляется Национальной полицией с 20 июня 2014 года. Место его пребывания также не установлено. Таким образом, правоохранители считают, что с 2014 года на территории Украины он не находился и официальные пункты пропуска государственной границы Украины не пересекал.

Напомним, как что 3 июля ЦИК также приняла подобные решения относительно регистрации на кандидатами выборах экс-главу Администрации Президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.