Экс-главе Запорожской ОГА, который подался в бега, сообщили о подозрении из-за нарушений при заполнении декларации

Бывшему главе Запорожской ОГА сообщили о подозрении в непредоставлении декларации и декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, не называя имя подозреваемого.

Однако, «Украинская Правда», ссылаясь на источники в антикоррупционных органах, сообщает, что речь идёт об экс-главе Запорожской области Константине Брыле.

Отмечается, что прокуроры САП согласовали, а детективы НАБУ объявили чиновнику о подозрении 9 июля.

Следствие утверждает, что он не подал декларацию 2015-го года и внес недостоверные данные в декларации за 2016-17 годы.

«Чиновник в декларациях за 2016 и 2017 годы не указал имущество, а именно: объекты недвижимости, в том числе земельный участок, автомобили, а также доходы и корпоративные права, на общую сумму почти 35 миллионов гривен и 8 миллионов гривен соответственно», - говорится в официальном сообщении САП.

Бывшему чиновнику о вызове в Национальное бюро детективы сообщили заранее, он лично подтвердил намерение явиться в НАБУ 9 июля в 14:00. Но этого не произошло. С тех пор экс-чиновник на звонки детективов не отвечает. По месту жительства некоторое лицо, представившись, охранником, сообщило детективам, что бывшего губернатора нет, получать документы это лицо отказалось. В течение пребывания детективов рядом с местом проживания экс-чиновника из нескольких автомобилей за ними наблюдали неустановленные лица.

Напомним, как в Запорожской области представители местной преступной группировки похитили и избили председателя государственной исполнительной службы Приморского района Сергея Гогунского.