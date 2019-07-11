ЦИК сняла с выборов харьковского кандидата от «Слуги народа», который баллотировался на одном округе с Грановским

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатом в народные депутаты от партии «Слуга народа» Александра Куницкого.

Соответствующее решение ЦИК принял на своем заседании 11 июля, сообщает «Украинская правда».

В действиях кандидата заметили нарушение, которое мешает ему баллотироваться. А именно – он не проживал на территории Украины последние 5 лет.

В комиссии рассказали, что к ним поступила жалоба от другого кандидата в депутаты в округе Куницкого №169 Олега Петриченко, в которой тот просил отменить регистрацию конкурента, который прекратил гражданство Украины.

ЦИК проверила и установила, что в течение последних 5 лет Куницкий выезжал за пределы Украины на период, превышающий разрешенные законом 90 календарных дней, а именно на 264 дня (с 15 марта 2015 по 5 декабря 2015 года). Сам кандидат заявил, что ездил в командировки, но, говорят в комиссии, соответствующих доказательств этого не предоставил.

«Таким образом, Куницким А.А. не соблюдены требования Конституции Украины и закона о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019», - говорят в ЦИК.

Как сообщает издание "Деловая столица", ранее Куницкий признавался, что у него есть гражданство Израиля.

Отметим, что по этому же округу в Верховную Раду баллотируется бывший соратник Порошенко Александр Грановский, которого называли «смотрящим за судами».