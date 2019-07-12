Мэр Днепра заключил пари с Президентом Зеленским, что уйдет в отставку, если не откроет Центральный мост до 14 сентября

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Городской голова Днепра Борис Филатов договорился с Президентом Владимиром Зеленским, что подаст в отставку, если Центральный мост, реконструкция которого началась в 2017 году, не отремонтируют до 14 сентября.

Об этом сообщает Офис Президента Украины. 

– Мы договорились с мэром, господином Филатовым, что 14 сентября будет торжественное открытие моста. А если не будет, то господин Филатов напишет (заявление) увольнение по собственному желанию и уйдет в отставку, - сказал Зеленский. 

В свою очередь Филатов подтвердил, что заключил пари с Президентом. И заверил, что мост откроют. на что глава Офиса Президента Андрей Богдан добавил, что открытие должно быть не бутафорским, а мост должен быть отремонтирован качественно. 

В случае же, если работы закончат в срок, Зеленский приедет на открытие моста. 

Справка

Центральный мост, или Новый мост (автодорожный мост №2), который соединяет правый и левый берег Днепра, был открыт в 1966 году. Старое название «Мост имени 50-летия Великого Октября»

Протяженность моста составляет 1478 метров, а ширина – 21 метр. Долгое время мост оставался самым длинным в Украине и является одним из основных транспортных мостов города. 

Его капитальный ремонт был начат в 2017 году.

Фото: Информатор

Анатолий Чубаченко

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