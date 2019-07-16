У Зеленского анонсировали внеочередное заседание Рады 18 июля для принятия антикоррупционных инициатив

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Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка анонсировал созыв внеочередного заседания парламента для принятия антикоррупционных инициатив.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы уже на четверг (18 июля, - ред.) хотим созвать внеочередное заседание парламента. Мы будем требовать от парламента принять законодательство, которое бы дало возможность для эффективной работы Антикоррупционного суда. Мы будем требовать принять закон о незаконном обогащении», - сказал он, выступая на панельной дискуссии форума «Установление справедливости - повестка дня для будущего парламента».

Напомним, главой Высшего антикоррупционного суда избрали экс-судью райсуда Харьковской области. Ранее судьи антикоррупционного суда приняли присягу – но суд еще окончательно не создан.

Роман Свиридов

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