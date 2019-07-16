У Зеленского анонсировали внеочередное заседание Рады 18 июля для принятия антикоррупционных инициатив

Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка анонсировал созыв внеочередного заседания парламента для принятия антикоррупционных инициатив.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы уже на четверг (18 июля, - ред.) хотим созвать внеочередное заседание парламента. Мы будем требовать от парламента принять законодательство, которое бы дало возможность для эффективной работы Антикоррупционного суда. Мы будем требовать принять закон о незаконном обогащении», - сказал он, выступая на панельной дискуссии форума «Установление справедливости - повестка дня для будущего парламента».