«Рога обломаю», - Гриценко после конфликта на телеканале пригрозил Смешко

Лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко пригрозил лидеру партии «Сила и честь» Игорю Смешко из-за инцидента, который произошел за кулисами политической программы.

О произошедшем Гриценко написал в Facebook.

По его словам, Смешко в эфире программы «Свобода слова» через своего охранника попытался помешать представителю «Гражданской позиции» задавать вопросы о персональном составе партийного списка «Силы и чести».

««Сила и честь» генерала-спецслужбиста слабостью и подлостью оказались. Набил в свой список депутатов БППшникив вместе с работниками АП, которые прикрывали коррупцию Порошенко & Со, и когда в эфире «Свободы слова» его об этом спрашивают, ничего лучшего не придумал, как подло, за кулисами студии во время рекламы, натравить еще и своего охранника на представителя нашей команды», — пишет Гриценко.

Он отметил, что Смешко не удастся «нажать физически и закрыть рот».