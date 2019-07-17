Жители Большой Коренихи обратились к команде Игоря Дятлова с проблемами, которые исполнительная власть не решала годами

Архивное фото Жители Большой Коренихи, которая входит в Заводский район города Николаеве, пожаловались команде Игоря Дятлова на бездеятельность как администрации, так и народных депутатов, ведь острые проблемы микрорайона годами никто не решал.



Об этом сообщает пресс-служба политика.

В частности, жителей очень беспокоит низкое качество воды, которая подается из скважины.

«По сути, это вода техническая и не пригодна к употреблению. Однако платить за нее нужно как за питьевую. Тариф, применяемый коммунальным предприятием "Николаевводоканал" - такой же, как и в других районах города. Жители попросили способствовать установке дополнительных бюветов и обеспечения подвоза воды. Но это временная мера. В целом же для решения проблемы Большой Коренюхи нужен водопровод. А для этого - нужно привлекать средства государственного бюджета», - говорится в сообщении.

Еще одна проблема, которая беспокоит людей, - это качество пассажирских перевозок.

«Сейчас из микрорайона в город можно уехать только на маршрутке №23. В то же время, усиление маршрута коммунальными автобусами КП "Николаевпасстранс" могло бы решить проблему», - отмечают в пресс-службе политика.

Параллельно требуется помощь в подвозе школьников из отдаленных частей микрорайона к учебным заведениям.

Также люди надеются на проведение термомодернизации школы и детского сада Большой Коренихи – хотят, чтобы их дети ходили в такую же школу, какую команда «Теплого дома» сделала в микрорайоне Варваровка.