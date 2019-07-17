«За кулисами» с Ольгой Малярчук: Те, кто ворует и наживается на войне – это твари, которых нужно расстреливать

В постоянном движении жизни, слишком многое остается за кадром. Чем руководствуются люди, когда они принимают те или иные решения? Как они относятся к тому, что происходит в стране, в которой они живут? Каких принципов придерживаются?

Попробует получить ответы на часть вопросов программа «За кулисами». Первая часть выпуска программы – поиск аргументов, которыми руководствуется человек делая выбор, а вторая – блиц-опрос.

«За кулисами» может оказаться любой желающий, кто не побоится в течении часа разобраться, что на самом деле для него важно. Мы же выберем самое интересное и поделимся с вами. Текстовую, расширенную версию беседы, можно будет найти на сайте «Преступности.НЕТ».

Выборы... Зачем люди идут в народные депутаты? Кого считают своим наибольшим конкурентом по округу? Чей Крым? Что происходит на Донбассе? Чего больше всего боится кандидат в нардепы? Сколько спиртного нужно гостю программы, чтобы он опьянел? На эти и еще десятки других вопросов уже ответили первые гости, побывавшие «За кулисами».

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Первой женщиной, которая стала гостем программы «За кулисами» стала волонтер, кандидат в народные депутаты Украины от 128 округа Ольга Малярчук. В короткой беседе она рассказала, как, поддерживая Петра Порошенко на президентских выборах, пережила скандал с закупками Минобороны, почему, по ее мнению, бывший Президент Украины не смог во второй раз возглавить страну. Также гостья программы рассказала, чего боятся депутаты Николаевского городского совета, отказываясь согласовывать решение Евгения Рымаря о сложении депутатского мандата, как ее семья относится к ее волонтерской деятельности и о том, кого считает наибольшим конкурентом на выборах.

– Для чего вы идёте народные депутаты?

– На самом деле всё очень просто. Я иду туда работать.

– Как вы на встречах с избирателями говорите, что нужно голосовать за вас?

– Я не обещаю. Я прихожу и отвечаю на их вопросы, рассказываю о своей программе и говорю им простую фразу, что я не обещаю им того, о чем они хотят услышать, я не занимаюсь популизмом. Я могу им дать только свое честное слово, что я буду работать в Верховной Раде и что я действительно буду представлять их интересы.

– Какие наиболее частые проблемы озвучивают избиратели, которые приходят к вам на встречу?

– На самом деле в каждом дворе одни и те же проблемы: это крыши, подвалы, дворы, мусор, детские площадки. Это детская безопасность в школах и детских садах.

Ольга Малярчук – Как вы, как законодатель, собираетесь решить эти проблемы?

– Вот это тонко было подмечено. К сожалению, когда ты к людям приходишь во двор и говоришь с ними, а слышишь: “Если вы нам постелите дорогу, то мы за вас проголосуем”, “Если вы нам поставите площадку, то мы за вас проголосуем”. Идет подмена понятий, потому что народный депутат занимается другими вещами. Он пишет законы и, скажем так, формулирует правила игры. Я надеюсь только на тот контроль, который я смогу на местах осуществлять. И, соответственно, на субвенцию, которая есть у народного депутата.

– Из тех людей, которые идут на округе вместе с вами, кого считаете наибольшим конкурентом?

– Конкуренты – все. Я не хочу добавлять им плюсов или минусов. Я не хочу отвечать на вопрос во дворах: “Кого вы видите конкурентом?” или “Что вы можете рассказать о тех, кто идёт вместе с вами”. Я не рассказываю и не говорю принципиально об этих людях. Каждый из них пусть сам говорит о себе. Я считаю, что это низко и подло лить грязь на оппонента. Играть нужно достойно и идти в люди нужно достойно.

– На последней сессии поднимался вопрос того, чтобы депутата Евгения Рымаря отпустить из депутатского кресла, а следующей по списку в городской совет должны зайти вы. Но депутаты не поддержали решение Евгения Рымаря и оставили его депутатом. С чем вы связываете такое решение депутатского корпуса?

– Есть прекрасная фраза, которую депутаты, голосующие против выхода Жени сказали: “Нам не нужна вторая Таранова в городском совете”.

– В какую комиссию должны были попасть?

– ЖКХ (жилищно-коммунального хозяйства, –ПН). Если я захожу в депутаты городского совета, то бойтесь ребята. Они уже боятся, на самом деле, потому что если бы они проголосовали, тогда бы вопросов не было. Потому что если бы они проголосовали, то тогда бы вопросов не было. На данный момент люди, которые проголосовали «против» ставит условия. Они боятся.

Спасибо, потешили или моё самолюбие. Маленькая хрупкая девушка, а столько страху нагоняет. Это круто.

– По вашему мнению, вы бы могли существенно повлиять на ту ситуацию, которая сейчас сложилась в той комиссии?

– Я уверена, что могла бы существенно повлиять на ту комиссию, в которую бы я зашла.

– Как бы вы это делали?

– В первую очередь я бы подняла очень много интересных документов, которые касаются ремонтов крыш и подвалов. Всё, что касается тех учреждений, которые приватизированы на данный момент. Как они были приватизированы? Очень много спорных вопросов, которые на самом деле нужно решать и прежде чем их решать, нужно поднять документы.

– Возможностью того, что вы можете стать депутатом городского совета стало то что вы шли на выборы от партии, уже сейчас бывшего президента Петра Порошенко. По вашему мнению, почему так сложились обстоятельства, что он не стал президентом на второй срок?

– Это тяжёлый вопрос, потому что однозначного ответа нет. Я говорю как думаю. В первую очередь, у нас люди не хотят принимать и осознавать, что идет война. Людям комфортно думать, что она где-то есть на востоке: «Здесь нет, здесь мирно, мы не хотим ругаться с Россией». Навязывание риторики «братский народ», «совместное будущее» и так далее и тому подобное. Люди не хотят некомфортной ситуации для себя. Принять чужую боль. Принять и осознать, что если мы не будем сейчас беречь нашу страну, наши границы, то Украины не будет. К сожалению, у людей, нет сознания внутреннего, что мы украинцы, что это наше государство, язык и религия. Все должно быть нашим. Мы Украина. Мы действительно отдельное государство. К сожалению, сыграл телевизор очень сильно. Я говорю как есть, потому, что посмотрев пару серий «Слуге народа», ну вот бубочка просто, а как играл красиво. Так рассказывал хорошо, но жизнь немного иная. Телевизор сыграл.

– Зеленский уже несколько месяцев возглавляет страну. Насколько он похож на Голобородько? Вы сказали, что несколько серий смотрели. Насколько Владимир Зеленский = Голобородько?

– Я смотрела очень мало серий, поэтому мне сложно провести параллель. На самом деле, я думаю, что ему сейчас очень тяжело, потому что попасть в ту среду и вникать в масштабы вопросов, которые касается государства – это очень сложно. Не похож, потому что и жизнь и игра, разные вещи.

– Среди причин проигрыша Порошенко на выборах, вы назвали то, что люди не принимают близко войну, но тем не менее перед выборами было журналистское расследование в котором говорилось о хищениях на оборонных предприятиях и при закупке вооружения. Как лично вы пережили эту информацию?

– Очень сложный вопрос. Это неприятно, это больно и это «разрывает». Такие процессы есть везде, но опять-таки, когда обвиняют конкретно одного человека – это не есть правильно. Приведу пример. Есть предприятие и у него есть директор. Хороший или плохой – непонятно. Директор, который управляет, начальники отделов и так далее. И вот на каком-то из уровней происходит хищение. По отчетам все хорошо и красиво, но происходят те вещи, которые ненормальные, на нижнем уровне. Сейчас говорить о том, что это Порошенко конкретно виноват – неправильно. Те, кто это делал и те, кто это делает (ворует и наживается на войне) – это твари, которых нужно расстреливать. Нельзя так, там наши ребята. Это не то что недопустимо, это хуже чем предательство.

– Но, кадровые решения принимал Порошенко.

– Он не всегда может отвечать за людей. Также как и вы не можете поручиться за кого-то. Вы же не можете 100% знать, что определенный человек не сойдет с верного пути. Ну, правда ведь?

– Вы самостоятельный человек? Влияет ли кто-то на решения, которые вы принимаете?

–На меня никто не может повлиять (смеется). Все знают мой характер и мои принципы. Я не буду поступать, так как мне не нравится и это идет вразрез с моим внутренним я. Наверное, поэтому я до сих пор не прошла в городской совет.

– Вы сказали, что не даёте обещания избирателям на встречах, но для себя, какие три основные проблемы хотите решить в случае победы на выборах?

– Первое, это безопасность детей. Я очень трепетно отношусь к нашему будущему. Всегда говорю, что мы строим платформу нашим детям, а им жить здесь. Я очень хочу, чтобы они выросли независимыми, европейскими и, чтобы самое главное, у них было чувство патриотизма, чувство собственности. Второе – это медицина. Все ,что касается больниц. Их состояние оставляет желать лучшего. Ну и третье, вопрос, который немаловажен, – это дворы. Их нужно приводить в порядок.

– За счёт чего?

– Субвенции и программы.

– Каким образом формировали списки на местных выборах в 2015 году? Тогда одни люди исчезли из списков, а в самый последний момент появились в списке представители из партии «Удар», которая тоже шла единым блоком с партией Порошенко. Как вы попали в эти списки? Эта история 2015 года отражается и на сегодняшнем дне.

– Я изначально была в списках. Потом произошёл некий междусобойчик в «Ударе». Я так понимаю, что произошли несогласованные или согласованные действия на тот момент с руководством БПП и я «случайно» из списков пропала. Спасибо всем кандидатам от Блока Петра Порошенко. Они тогда четко поставили условия, что если Малярчук не будет списках, то они не выдвигаются. Тогда очень быстро сообразили машину на Киев и переписали документы. Я попала в списки и их утвердили.

– Вы знаете кто стоял за этим?

– Я могу только догадываться по слухам. Человек, которому я задавала эти вопросы открестился от этого, а доказательств нет. Обвинять это неправильно.

– Кто этот человек?

– На тот момент он возглавлял «Удар». Давид Макарьян, насколько я понимаю. Но решение принимал руководитель местной БПП. Там очень сложная была история. Я была в списке, который в Киев привезли, а вернули уже без меня. Поэтому говорить о том, что к этому отношение имеет Вадатурский Андрей… Вряд ли.

– Депутаты Верховной Рады на одной из последних сессий приняли решение поддержать отказ от «мажоритарки». По вашему мнению, нужны ли «мажоритарщики» в Парламенте?

– Это сложный вопрос. С одной стороны да, а другой стороны нет. Готовы ли у нас люди? Слишком много представителей и слишком запутанная система. Во все это нужно вникать. Я вообще очень надеюсь и сейчас работаю над программой, чтобы с детского садика детям в игровой форме рассказывали о строении государства. Что это такое и как оно работает, кто за что отвечает. С самого детского садика. Потому, что то, как преподают право у нас в девятом и десятом классе – это неэффективно. Читают просто сухие статьи, кодексы. Это не запоминается. Нужно подавать немножко в другой форме. Нужно обязательно учить детей. Когда человек в это все вникает с самого детства и уже начинает разбираться, тогда соответственно и отношение будет другое.

– Кто занимается разработкой этой программы?

– У нас пока своя закрытая группа и я пока не буду афишировать. После этого резко появятся другие запросы или кто-то подхватит и расскажет, что уже это придумал. Часто бывает, что наши программы потом забирают и себе приписывают.

– Многие общественники и волонтеры обвиняли вас персонально в слишком приближенном отношении к власти. Мол, вы поддерживаете их инициативы и благодаря этому получаете определенные преференции. Что можете ответить этим людям?

– В пятнадцатом году по инициативе президента Украины Петра Порошенко был создан Центр помощи участникам АТО при областной государственной администрации. Меня пригласили в Киев, где была встреча. Там говорилось о том, что к сожалению потеряна связь между воинскими частями, людьми и властью соответственно. Тогда самое большое доверие было у волонтеров. Мне предложили возглавить Центр помощи участникам АТО, чтобы выставить эту структуру и взаимодействие. Мы успешно справились. Было реально очень тяжело, когда в четырнадцатом году я первый раз пришла в областную государственную администрацию. Я не понимала что это за здание и зачем оно там стоит. По факту я жила себе своей жизнью, знала, что есть городская администрация, есть какое-то управление. Когда я начала вникать, что у нас оказывается есть социальные гарантии, которые по сути просто на бумаге, а по факту не выполняются. У нас были вопросы, которые нужно было экстренно закрывать. По воинским частям, по семьям погибших и было два пути: либо мы ходим и стучим в закрытые двери или встаем и начинаем взаимодействовать, выстраивать эту структуру. Социальные гарантии сейчас в Николаевской области одни из самых лучших. Кто бы что не говорил, но это факт. У нас происходит закупка, есть оздоровление. У нас семьям погибших оказывается большая поддержка. У нас есть возможность учить детей участников АТО. Очень много было проектов социального характера. Мы одни из первых, 8 мая, начали проводить акцию памяти по изготовлению памятных маков. Мы одни из первых, которые подняли вопросы о том, что нужны шествие военных обязательно по площади проводить. Чтобы люди видели, что у нас есть армия, что это армия достойная и это классные ребята, которые берегут наше мирное небо. Мы помогали и дальше будем помогать проводить Дни Независимости, 14 октября День Защитника, День матери. Мы занимаемся оздоровлением детей. Возили деток в Черновцы, знакомили с нашей культурой. Также дети ездили в Турцию на оздоровление. Постоянно общаемся с семьями погибших. У Нелли Яровенко создана отдельная группа в Вайбере, где она постоянно поддерживает девчонок и объединяет. Мы делаем очень много больших разных проектов. Есть два пути. Постоянно думать, что все плохо, все у нас плохие, никто ничего не делает и так далее и тому подобное, а есть другой путь. Нужно встать и взаимодействовать. Потому, что разрушая мы не построим.

– Вы сказали, что уровень доверия к волонтерам был достаточно высоким на момент начала военных действий, а как сейчас? Почему волонтерам стали доверять меньше?

– Мне сложно на этот вопрос ответить. Я не чувствую, что ко мне, слава Богу, упало доверие ребят, которым мы помогаем. Важно очень помогать. Нам часто задают вопрос: «Почему вы не пишете? Вы столько делаете, у вас только за плечами проектов. Почему вы не пишите?». Выходит так, что другие пишут и показывает что они причастны к нашим проектом, а по факту не имеют вообще к ним отношения. Мы ничего для пиара не делаем, хотите верьте, хотите нет. Это должно идти от сердца. В тот период когда я увидела мужа в госпитале я благодарила Бога, что он остался жив. Эта была та черта, когда я поняла что назад нельзя. Нужно жить реально, иначе. Изменить себе внутренне. Пиариться – это, наверное, круто. Наверное, это правильно, для того, чтобы ты был узнаваем, для того, чтобы ты дальше мог подвигаться и появлялись связи. Мне нужно писать о том, что мы занимаемся похоронами? Или слезы лить в Facebook? Я вчера позволила себе написать пост о трагедии в Зеленополье. Пять лет боли. Это единственный день, когда я беру свой блокнотик, с которым жила в четырнадцатом году в госпитале. Я его утром 11 июля, перед тем как ехать в 79-ку кладу в сумку и беру с собой, потом прихожу и возвращаю назад в шкатулочку. Это жизнь. Это то ,что внутри и это больно открывать из себя. Когда ты начинаешь об этом писать, потом очень долго собираться нужно. Я стараюсь законсервировать все эти эмоции, которые есть внутри. О чем писать? О том, что это тяжело? О том, что ты истеришь, бывает ночами, потому что ты не знаешь как поступить, когда тебе срочно нужно помочь кого-то спасти? Мы не занимаемся популизмом, просто помогаем. Я всегда говорю: «делаешь добро и пускаешь его воду», вот так должно быть по-другому нельзя.

– Чем вы занимались до этого переломного момента, о котором вы рассказали, до ранения мужа?

– На тот момент у меня был магазин одежды на улице Мельничной и мы его с мужем успешно развивали.

– Как муж относится к тому, что вы достаточно много времени и часть своей жизни отдаете волонтерству?

– Муж изначально это понимал и поддерживал меня в этом, но потом был период, когда было очень много потерь… Это все было внутри, и когда я возвращалась домой опустошенной, и в истерическом каком-то состоянии, то, конечно, это не даст ни одной семье плюс, и ведет к разрушению. Тогда у нас с ним состоялся разговор. Он сказал, что тебе нужно учиться не принимать вовнутрь это все и разграничивать. Есть семья, есть волонтерство, и есть ещё какие-то вещи. Нельзя жить только войной, потому что можно сгореть. Он сказал, что я должна четко знать, что у меня есть еще и мой внутренний мир, который я должна беречь. Он тогда достаточно сильно меня поддержал. Я действительно начала учиться «переключать» себя. У меня телефон все также включен 24 часа в сутки, но вечером я уже стараюсь говорить: «Ребята, если не срочно, если действительно не катастрофа, не звоните». Потому, что вечером я с семьей должна быть. Ребенок за эти годы изменился и меня радует, что в нем есть независимость. В его характере очень много правильных вещей. Где-то он начинает спорить со мной, доказывать мне, а я там топну: «Ну, я же мама, я лучше знаю», но потом возвращаюсь и думаю, что нельзя так как себя вести. Ребенок высказывает свое мнение, ребенок должен это делать. Это правильно, когда он говорит действительно правильные вещи, а тебе иногда там что-то не нравится, неудобно некомфортно слышать от него. Я очень горда своим сыном, потому что он поддерживает меня. И даже сейчас он иногда ездит со мной по округу, раздает листовки и стоит рядом. Подходит, обнимает меня и говорит: «Мама я тебя люблю, ты у меня лучшая». Это вдохновляет.

– Как вы сами сказали, иногда приходите домой опустошенной. Где вы находите источник, чтобы полнить свою энергию?

– Я научилась останавливаться. Когда я понимаю, что уже идет надрыв и вот-вот будет срыв, то я предупреждаю своих близких, что мне нужно несколько дней отдыха и меня не нужно беспокоить. Мы с семьей просто проводим время вместе. Дома, когда я телефон отключаю, я знаю, что в крайнем случае меня можно найти через мужа. Мы едем куда-то отдыхать. Когда нет этой возможности, я еду к воде в Парк Победы. Самое главное - это вода. Я могу туда приехать и просто сидеть на берегу. Мне очень важно смотреть на воду она многое забирает.

– Это к фразе «добрые дела опускать в воду»?

– Наверное. Она очень много забирает. Не знаю почему, но она дает мне обратную связь.

Блиц

– За кого голосовали на президентских выборах?

– Порошенко.

– Чего бы никогда не простили близкому человеку?

– Предательство.

­– Лучший президент за историю Независимой Украины?

­­– Порошенко.

– Продолжите фразу: «Хочу, чтобы мой сын…»

– Стал независимым.

­– Чего боитесь больше всего?

– Больше всего? Потерять Независимость.

– Нужен ли военный парад на День Независимости?

– 100%

– Почему?

– Ребята достойны пройтись по площади. Ребята достойны, чтобы им аплодировали, ими восхищались, к ним относились действительно как в Героям, Героям Украины.

– Лучшая реформа за последние 5 лет?

– Децентрализация.

– Кого из украинских политиков считаете предателям Украины?

– Предателем Украины? Да там их много. Список нереальный. Фактически весь «оппоблок», все. Это твари, которые продолжают разрывать страну, которые продолжают манипулировать людьми. Это и есть предатели.

­– Нужно ли делать русский язык вторым государственным?

– Нет.

– Если амбиции стать мэром Николаева?

– Да.

– Чтобы вы изменили в Конституции Украины?

– Там много на самом деле чего нужно менять и переписывать. Она была давно написана и изначально писалась с оглядкой на СССР. К сожалению это приносит до сих пор какой-то дисбаланс.

– Сталкивались ли вы с дискриминации по половому признаку?

– Да, в принципе да. Опять-таки, когда ты заходишь в какой-то кабинет, изначально это так было четырнадцатом-пятнадцатом году, смотрели, мол девчонка какая-то зашла. Да что она там будет рассказывать, и вообще вон там положите бумажку и можете выйти. Потом были моменты, после которых так не обращались. Но было, это присутствует.

– Вы можете назвать себя феминисткой?

­­– Нет.

­– Нужны ли миротворцы на Донбассе?

– Смотря какие. Нужны Миротворцы НАТО обязательно, те кто нас поддерживает и ни в коем случае не российские.

– По вашему мнению Украину кто сейчас поддерживает?

– Европа.

– Даже учитывая последнее решения?

– Последнее решение. Да, я понимаю о чём вы говорите, когда Россию вернули в ПАРЭ. Но, я думаю в скором времени их оттуда назад попрут.

– У вас есть оружие для самообороны?

– Да.

– Вы за легализацию оружия?

– Да.

­– Легких наркотиков?

– Да.

– Игорного бизнеса?

­– Да.

– Проституции?

– Да. Потому что это было, есть и будет. Лучше пусть это будет облагаемо налогами или оно все будет также продолжаться, где-то в подвалах. Это неправильно.

– Что для вас быть патриотом Украины?

– Любить свою страну.

– О чем жалеете больше всего?

– Нельзя о чем-то жалеть. Ты не можешь уже ничего вернуть. Есть уроки, которые можно вывести, но жалеть о чем либо нет.

– Нужна ли приватизация крупных государственных предприятий?

– Сложный вопрос, не готова ответить.

– Вы за свободный рынок земли?

– Да.

– Могут ли звезды украинской эстрады выступать в Крыму и России?

– Нет.

– Насколько вы оцениваете свою адекватность?

– 100% (смеется), хотя нет 99, пусть один процент будет неадекватности.

– Сколько спиртного вам нужно выпить, чтобы вы опьянели?

– О, прикольный вопрос (смеется). Давайте так, мы сегодня проверим и я вам дам ответ (смеется).

– Наибольшая человеческая ценность для вас?

– Жизнь.

– На какой машине ездите?

– Kia Ceed.

– Как оцениваете первые шаги Владимира Зеленского?

– Если он хочет быть действительно Президентом Украины, то пусть поменяет команду, которая вокруг него.

– Где искать инвестиции?

– Хороший вопрос. Везде.

– Как решить проблему плохих дорог?

– У нас есть порты, которые должны всё-таки облагаться налогом и инфраструктура должна восстанавливаться за их счет. Нужно всё-таки чтобы не заезжали фуры в город. Ну и самое главное объездные дороги, которая тоже должны присутствовать. Все говорят, но по факту, все остается так есть.

– От какой партии никогда бы не пошли на выборы?

– Оппоблок.

– Кто входит в команду, которая помогает вам агитировать?

– В основном это волонтеры и те люди которые меня поддерживают.

– Сколько денег уже потратили на предвыборную агитацию?

– В среднем где-то 120 тысяч.

– Гривен?

– Да.

– На что делаете ставку в своей предвыборной агитации?

– На человечность, на общение с людьми. Я сама хожу и раздаю свою агитацию, рассказываю людям о свое программе.

– Люди удивляются, когда видят, что вы сами раздаете свои агитационные материалы?

– Удивляются, смотрят на газету и говорят: «ой это вы, действительно вы?». Были ситуации, когда просили автографы. Тут уже удивлялась я, потому что это было неожиданно. На самом деле достаточно позитивно относятся и меня это радует.

Над материалом, специально для «Преступности.НЕТ», работали: Андрей Сенченко, Артем Дыбленко, Татьяна Вязникова и Александра Ющишена.