Зеленский о нерасследовании убийств майдановцев и активистов: «У правоохранителей не хватает политической воли»

У правоохранительных органов не хватает политической воли для расследования убийств активистов и майдановцев.

Об этом в интервью «Откровенно с президентом» заявил Владимир Зеленский.

- С первого дня я позвал к себе представителей всех правоохранительных органов - даже не знал, что их столько бывает. Предложил разобраться, что у нас по громким делам - с Майданом, с журналистами, с преследованиями, что с убитыми, что с Гандзюк, где Свинарчуки, как их взять, - заявил Президент.

- САП говорит, что во всем виновато НАБУ, НАБУ - что во всем виновата САП. Генпрокурор - что если была бы политическая воля, мы бы уже всех посадили. Прошло полтора месяца, и я понимаю: моей личной политической воли недостаточно. Воли нет у правоохранительных органов. А когда человеку не хватает, то мы будем делать все, чтобы не хватало стране этих людей, - добавил Зеленский.

Напомним, ранее глава управления спецрасследований ГПУ обвинил Порошенко в создании проблем для расследования дел Майдана. Также ранее в ГПУ заявили, что 36 подозреваемых по делам Майдана работают в правоохранительных органах. Также, из 4,7 тысяч дел по преступлениям против Майдана только 9 человек приговорены к тюремным срокам.