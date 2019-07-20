В Николаеве перед выборами настал «день тишины»: большую часть политической агитации убрали, но некоторые листовки остались

В Николаеве 20 июля, за день до выборов в Верховную Раду, как и по всей Украине, настал «день тишины».

Напомним, что предвыборная агитация должна была завершиться в полночь 20 июля. В «день тишины» законом запрещается любая предвыборная агитация и проведение массовых акций от имени партии или кандидатов. Запрещено распространение агитационных материалов, а также публичные объявления о поддержке партией или кандидатами проведения концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач.

В Николаеве перед «днем тишины» убрали практически все билборды с прямой агитацией. Но остались рекламные щиты, на которых есть скрытая реклама партий или кандидатов. К примеру, размещены борды от «Ника-Теры», к которой имеют отношение сразу три кандидата по двум округам. Часть скрытой агитации выполнена в модном этим летом зеленом цвете. На одних бордах призывают «выбирать своих», а на рекламных растяжках советуют «сделать их еще раз».

В Ингульском и Центральном районе не убрали часть листовок, которые раньше расклеили на каждом углу, в том числе и с нарушением правил благоустройства. Напомним, что ранее один из кандидатов со своими сторонниками убирал агитационные листовки, но видимо, все снять не удалось.

Чья-то агитация валяется прямо на тротуаре. А некоторые особо одаренные агитаторы сначала наклеили листовки на лифт, а перед днем тишины пытались их отодрать. То, что получилось отодрать, они выбросили перед лифтом, а часть листовок теперь только с большим трудом можно будет убрать с дверей.