Посолтсво РФ в Великобритании опубликовало карту, на которой аннексированный Крым обозначен, как территория Украины

В свою очередь, МИД Украины поблагодарил российское посольство за то, что они признали очевидное и заявил, что ожидает, что и другие ведомства Кремля, в частности МИД, последуют их примеру.

FM #Lavrov: Under pressure from Washington which pursues its own geopolitical goals, #NATO countries conduct aggressive anti-Russian policies. In 2018 US spent over $700 bn on this, NATO in total – around $1 tn, Russia’s expenditure on the contrary was less than $50 bn. pic.twitter.com/6I0HMgAXBk — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) July 18, 2019

Отмечается, что само изображение взято с немецкого сайта с мемами.

Ранее сообщалось, что в «Борисполе» транслировали ролик с картой Украины без Крыма – полиция сообщает, что это видео рекомендовал Минстець.