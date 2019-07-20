Посолтсво РФ в Великобритании опубликовало карту, на которой аннексированный Крым обозначен, как территория Украины

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Посольство России в Великобритании опубликовало карту, на которой аннексированный полуостров Крым обозначен как территория Украины.

Соответствующая карта появилась на странице посольства в Twitter, передаёт Громадське.

Иллюстрацией сопровождается цитата министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о «проведении странами НАТО агрессивной политики по отношению к Москве».

В свою очередь, МИД Украины поблагодарил российское посольство за то, что они признали очевидное и заявил, что ожидает, что и другие ведомства Кремля, в частности МИД, последуют их примеру.

Отмечается, что само изображение взято с немецкого сайта с мемами.

Ранее сообщалось, что в «Борисполе» транслировали ролик с картой Украины без Крыма – полиция сообщает, что это видео рекомендовал Минстець.

Мила Волкова

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