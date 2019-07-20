Зеленский пообещал китайским бизнесменам, что власти Украины будут защищать иностранные инвестиции

Президент Украины Владимир Зеленский 19 июля провел встречу с представителями деловых кругов Китая.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Зеленский подчеркнул, что одним из главных приоритетов его команды является обеспечение безопасности инвестиций.

- Мы тратим много усилий, чтобы в Украину пришли инвесторы. Мы готовы защищать инвестиции. Для этого, помимо нашего желания, необходимы новые парламент и правительство, - подчеркнул Владимир Зеленский.

По словам Президента, нужно сделать все возможное, чтобы защитить бизнес от давления правоохранительных органов.

- Мы подтверждаем реформу судебной системы и антикоррупционных органов. С 5 сентября начнет работу Высший антикоррупционный суд. После формирования большинства в новом парламенте появится кандидатура нового генпрокурора. Таким образом, мы сможем на деле защищать инвесторов от влияния правоохранительных органов, - подчеркнул Президент.

Глава государства предложил обсудить с представителями китайского бизнеса возможности инвестирования в развитие инфраструктуры, сельского хозяйства и в разработку газовых месторождений в Украине. Со своей стороны представители государственной китайской корпорации, которая специализируется на строительстве объектов военной инфраструктуры, рассказали о проектах, которые они могли бы воплотить в Украине за свой счет. Представители частной китайской компании предложили ряд проектов в сферах инфраструктуры, сельского хозяйства, энергоэффективности, а также финансовых услуг.

Участники встречи составили предварительный перечень проектов с инвестиционным потенциалом около 10 миллиардов долларов, которые Украина планирует реализовать совместно с китайскими компаниями.

Напомним, 1 марта сотрудники СБУ и полиции пришли с обыском на солнечную электростанцию фирмы «Восход Солар» в Березанке, которая принадлежит китайской госкорпорации CNBM. В компании заявили, что уголовное производство против них – это попытка криминализировать хозяйственный спор между «Восход Солар» в пользу «ФК «Веста». Также сообщалось, что китайская госкорпорация не будет инвестировать в Украину из-за рейдерства их СЭС на Николаевщине с помощью СБУ.