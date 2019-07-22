В СНБО заявили, что не будут отменять запрет на российские соцсети

Совет Национальной безопасности и обороны Украины сделал заявление, касаемо слухов о возможной отмене запрета на доступ к российским соцсетям на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО Украины.

В сообщении СНБО уточняется, что принимать решение касаемо российских соцсетей оно может лишь на основании соответствующего предложения Верховной рады, Кабинета министров, службы безопасности Украины или Национального банка.

Кроме этого, секретарь СНБО Александр Данилюк поручил упомянутым государственным органам обеспечить неукоснительное соблюдение ограничений в отношении российских соцсетей до завершения срока их действия, либо отмены.

Отметим, часть СМИ сообщили, что некоторые украинские интернет-провайдеры сняли ограничения с российских социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники».

Напомним, как в 2007 году экс-Президент Петр Порошенко отклонил петицию, в которой более 25 тысяч человек попросили его отменить блокирование социальной сети «ВКонтакте».