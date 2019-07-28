Телеведущий Савик Шустер возвращается на телеэкраны – будет вести политическую программу на канале Ахметова

Известный телеведущий Савик Шустер достиг соглашение с телеканалом олигарха Рената Ахметова и будет вести еженедельную передачу «Свобода слова Савика Шустера».

Об этом сообщает телеканал Украина.

Первый выпуск выйдет на экраны 6 сентября и будет выходить по пятницам в 21:00.

«Я возвращаюсь в новую Украину, страну полную надежды и мы рассчитываем, что эта надежда отобразится в нашей студии. Я рад тому, что буду причастен к изменениям, происходящим в стране», — отметил Савик Шустер.

Директор канала Украина Виктория Корогод отметила, что шоу Шустера поможет разобраться в событиях, которые происходит в стране.

Журналист Юрий Бутусов пишет, что благодаря новому шоу политическое влияние телеканала увеличится.

«Украина» — самый рейтинговый канал, но политическое влияние «плюсов» несравнимо выше. И теперь на «Украине» будет качественное усиление политического блока. Шустер будет выходить по пятницам. Контракты Шустера с большими телеканалами уже многократно разрывались по инициативе собственников, после конфликтов с предыдущими президентами, недовольных содержанием передач. Интересно, насколько прочным будет новый медиа-проект», — написал он.

Как известно, Савик Шустер закрыл свое шоу и выехал из Украины. Он обвинял бывшего президента Украины Петра Порошенко в давлении на него.

Напомним, 26 апреля 2016 года Киевский центр занятости лишил телеведущего Савика Шустера права на работу в Украине из-за недействительной справки о несудимости. На следующий день действие запрета было приостановлено, а 13 июня отменено судом. 12 июля Киевский Апелляционный административный суд подтвердил незаконность запрета на работу в Украине Шустеру.