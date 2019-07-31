«Импичмент и депутатская неприкосновенность»: В Слуге народа рассказали, с каких законопроектов начнут работу в Раде

Кандидат в депутаты от партии Слуга народа Виталий Безгин рассказал, что первая неделя работы новой Верховной Рады будет очень насыщенной.

Об этом он сказал ObozTV.

Готовятся к рассмотрению законопроекты о процедуре импичмента президента и снятии депутатской неприкосновенности.

Безгин напомнил, что некоторые неотложные законопроекты, которые Владимир Зеленский подавал еще в предыдущую Раду, так и не были проголосованы.

Он также отметил, что сейчас список законопроектов нарабатывается. Ожидается, что он будет обнародован в течение ближайших недель.

- Там идет активная работа, и не только по вопросам неприкосновенности и контроля над депутатской деятельностью. Она касается и экономического блока. С этой стороны будет подача очень неотложных и срочных законопроектов, — сказал он.

Он добавил, что в первый месяц работы депутаты также планируют рассмотреть проект закона об основах административно-территориального устройства Украины и законопроект о столице.

Напомним. ранее в «Слуге народа» назвали условия формирования коалиции в Раде.