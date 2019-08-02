«Готовьте бизнес-планы, страна меняется», - у Зеленского анонсировали ипотеку под 12-13%

Заместитель главы Офиса Президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук анонсировал ипотеку под 12-13% в 2020 году.

Об этом Гончарук написал на своей странице в Facebook.

«Ипотека (кредитование) под 12-13% уже в следующем году? Невозможно? Я так не думаю! Сегодня у меня была очень откровенная и хорошая беседа с руководителями иностранных банков в Украине», — пишет Гончарук в Facebook.

Он призвал украинских предпринимателей готовить бизнес-планы.

«Страна меняется. Все будет хорошо», — добавил замглавы Офиса президента.

Напомним, ранее Президент Зеленский подписал указ о создании единого веб-портала электронных услуг.