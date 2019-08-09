«Был в восторге от Зеленского»: Американский адвокат заявил, что по линчной инициативе нанимал лоббистов в США для команды «Слуги народа»

Американский адвокат Маркус Коэн, который нанял лоббистов из Signal Group Consulting LLC за 70 тысяч долларов для повышения имиджа Владимира Зеленского в США, заявил, что делал это с личной инициативы.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

«Это была моя собственная инициатива ... и я сделал это с радостью», - отметил Коэн, добавив, что сделал это после короткой личной встречи с Зеленским в Киеве во время его президентской кампании. Как ему удалось заработать такую большую сумму денег, Коэн не уточнил.

Издание отмечает, что найти Коэна было нелегко. Он не пользуется социальными сетями и имеет лишь страницу в LinkedIn с минимальной информацией. Многочисленные высокопоставленные собеседники журналистов в Вашингтоне никогда не слышали о нем.

«Я никого ничего не просил, никто мне ничего не предлагал, я никому не платил, я ни от кого ничего не брал. Я свой лоббист », - отметил Зеленский в комментарии изданию по телефону из Стамбула, очередной раз отрицая наем лоббистов.

В то же время Маркус Коэн объяснил в интервью, что смотрел сериал «Слуга народа» и был в восторге от Зеленского. По его словам, «друг друга» познакомил его с Иваном Бакановим, который тогда был главой избирательного штаба нынешнего президента. Сам Баканов отказался комментировать это заявление.

Коэн также заявил, что во время встречи с Зеленским не поднимал вопроса лоббистской кампании и более встреч с ним не имел. По словам Коэна, он впоследствии сблизился с Бакановым, который сейчас исполняет обязанности главы СБУ.

В то же время сотрудники Signal Group Consulting LLC, с которыми удалось пообщаться автору расследования, подтвердили, что Коэн и Баканов находились вместе в Вашингтоне весной 2019 года.

Согласно документам Signal Group Consulting, контракт был подписан 3 апреля 2019 года. В приложениях А и В указаны стороны контракта: Signal Group Consulting, LLC и «Владимир Зеленский – «Слуга народа», при посредничестве Маркуса Коэна». Маркус Коэн указал свой адрес так: Киев, Большая Васильковская, 72, Торговый центр «Олимпийский», 2-й этаж. Цель соглашения: поднять имидж Владимира Зеленского – «Слуги народа». 21 мая 2019 года контракт официально был закрыт.