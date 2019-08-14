Зеленский назначил бывшего заместителя Турчинова директором Национального института стратегических исследований

Президент Украины Владимир Зеленский назначил директора Национального института стратегических исследований.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

В тексте указа сказано, что с целью усиления аналитико-прогностического обеспечения осуществления президентом Украины, Советом национальной безопасности и обороны Украины полномочий в сфере национальной безопасности государства, научного сопровождения решения проблемных вопросов внешней политики, экономического, социального и общественно-политического развития Украины, создания организационных условий для проведения модернизации и функционирования Национального института стратегических исследований его директором был назначен Александр Литвиненко.

Теперь в течение двух месяцев Литвиненко должен внести предложения по реформированию и стратегии развития Института, предусмотрев его реорганизацию и сокращение штатной численности работников.

С июня 2010 по январь 2014 года Литвиненко занимал должность заместителя директора Национального института стратегических исследований. С 27 марта по 4 апреля 2014 года был советником гендиректора государственного концерна «Укроборонпром».

5 апреля 2014 года генерал-майор запаса был назначен заместителем секретаря СНБО Александра Турчинова.

Напомним, 13 августа Зеленский уволил Романа Бессмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы.