Верховный суд подтвердил, что мэру Николаева в 2017 году незаконно объявили импичмент

Верховный Суд подтвердил, что депутаты Николаевского городского совета в октябре 2017 года незаконно прекратили полномочия, объявили «импичмент» мэру Александру Сенкевичу.

Об этом сообщил адвокат Евгений Павлович на своей странице в Facebook.

«Все три судебные инстанции подтвердили незаконность принятого депутатами Николаевского городского совета решения… Надеюсь, что депутатский корпус Николаевского городского совета в процессе принятия решений начнет руководствоваться нормами закона и здравого смысла, а не лоббированием интересов «неизвестных» выгодоприобретателей», - сообщил Павлович.

Постановление Верховного суда вступило в законную силу со дня его принятия и обжалованию не подлежит.

Напомним, что ранее экс-губернатор Садыков заявил, что Сенкевич обязан Администрации Порошенко своим восстановлением на посту мэра Николаева.