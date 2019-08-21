В Минобороны назначили нового командующего Десантно-штурмовыми войсками вместо прошедшего в Раду Забродского

Новым командующим Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины назначен Евгений Мойсюк.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook министр обороны Степан Полторак.

Полторак отметил, что по результатам внеочередных выборов народных депутатов предыдущий командующий Десантно-штурмовых войск Михаил Забродский был избран в Верховную Раду.

«Поздравляю с назначением командующим Десантно-штурмовых войск генерал-майора Евгения Мойсюка. Он неоднократно проявлял героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины, поэтому уверен - его опыт позволит развивать и укреплять потенциал Десантно-штурмовых войск», - добавил Полторак.

Отметим, Мойсюк в 2004-2005 годах проходил службу в составе украинского миротворческого контингента в Ираке, с октября 2008 года по апрель 2009 года - в составе украинского контингента в Косово. В марте 2014-го руководил переброской Днепропетровской воздушно-десантной бригады, которую в Волновахском районе встретили пророссийские боевики и сепаратисты. С декабря 2014 непосредственно руководил обороной Донецкого аэропорта. Позже командовал оперативно-тактическим группировкой «Восток».