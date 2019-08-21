НАБУ согласовывает подозрения с посольством США, - Генпрокурор Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у него есть доказательства того, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) согласовывает проекты подозрений с посольством Соединенных Штатов Америки.

Об этом Луценко заявил в интервью изданию «Цензор».

По его словам, эти доказательства должны повлиять на реорганизацию Государственного бюро расследований (ГБР) и НАБУ.

- У меня по решению суда законно получены доказательства того, что работники НАБУ передают проекты подозрений в посольство одной из дружественных нам стран. И об этом известно... этому дружественному государству. Поэтому я считаю, что одно это должно было привести нашего нового президента, который тоже об этом знает, к необходимости перезапуска ГБР и НАБУ и проведения конкурса на должность руководителя, - заявил генпрокурор.

По его мнению, в рамках перезапуска два Бюро должны быть объединены.

- Первое - объединить НАБУ и ГБР, искусственность разъединения которых подрывает эффективность и порождает конкуренцию ведомств. ГБР должно расследовать все дела, а при выходе на чиновников категории А - передавать дело своим коллегам. И второе - создать Службу финансовой безопасности, ликвидировав экономические функции МВД и СБУ. Этого давно требует бизнес, замученный визитами 5-6 подразделений различных ведомств, - сказал Луценко.

Напомним. генпрокурор Юрий Луценко в интервью американскому изданию The Hill заявил, что открывает уголовное производство о возможных попытках НАБУ вмешаться в выборы президента США 2016 года. Также в интервью Луценко заявил, что посол США в Украине Мари Йованович во время их первой встречи предоставила ему список лиц, против которых нельзя вести расследование.

В Госдепартаменте назвали утверждение Луценко «откровенной выдумкой» и обвинили генпрокурора в попытке подорвать репутацию посла США.