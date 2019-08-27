Бизнесмен, которого называли «смотрящим» за угольной отраслью от Порошенко, купил николаевский телеканал

Виталий Кропачев, которого называли неофициальным «куратором» государственного энергетического сектора при Президенте Петре Порошенко, получил лицензию на круглосуточное спутниковое телевещание в результате покупки николаевской фирмы «ТАК ТВ ЦЕНТР +» Глеба Головченко.

Об этом свидетельствует соответствующее решение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания от 22 августа, которым лицензию переоформили в связи с сменой владельцев и местонахождением «ТАК ТВ ЦЕНТР +».

«ТАК ТВ ЦЕНТР +» до 17 июня принадлежала Глебу Головченко, который также является совладельцем и директором частного учебного заведения «Колледж прессы и телевидения», у которого есть собственный эфирный телеканал «ТАК TV» и «Студенческое радио новостей». Позже фирму переоформили ООО «Укрдонинвест Медиа» Кропачева.

1 июля в николаевской фирме сменили руководителя на Елену Акимушкину, а также измени место регистрации на город Киев.

Отметим, ранее Кропачев заявлял «Bihus.Info», что получил лицензии для запуска двух телеканалов.

«Появились новые политические силы, получили бешеную поддержку жителей страны. И сегодня, я так думаю, появится новая ниша востребованных людей, которые смогут создать новую политическую силу и им потребуется информационный проект», - заявил Кропачев.

Бизнесмен тогда отказался рассказывать подробности, пообещав сообщить их в сентябре перед местными выборами.

Кропачева с 2016-го называли «смотрящим» за угольной отраслью от группы бизнес-партнера Порошенко Игоря Кононенко. Бизнесмен имеет в собственности обогатительные фабрики в Украине, России, «Мирноградск», компании «Краснолиманская», добывающую уголь, и компанию «Сани Украина», которая продает горнодобывающую технику. Ставленниками Кропачева ранее считались представители руководства ПАО «Центрэнерго», ГП «Мирноградуголь», ГП «Первомайскуголь», ГП «Национальная угольная компания» и другие.

Напомним, как ранее николаевский нардеп от «Блока Петра Порошенко» Борис Козырь приобрел долю в телеканале «НИС-ТВ».