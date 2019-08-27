«Надеюсь на конструктивный ответ»: Дубинский задал вопросы Главе таможни о влиянии скандального функционера «Слуги народа» на его ведомство

Максим Нефедов Избранный народным депутатом Украины по списку «Слуги народа» журналист Александр Дубинский задал главе Таможенной службы Украины Максиму Нефедову вопросы касательно влияния бизнесмена Ильи Павлюка на таможенные посты.

Соответствующий пост он написал на своей странице в Facebook.

«Господин Нефьодов, раз уж Вы завели речь о своих обязательствах, давайте я упрощу для Вас задачу. И опущу дискуссию с уровня Сороса на украинскую грешную землю. 1. Знаком ли Вам такой персонаж, как Илья «Курятник» Павлюк? 2. Какие таможенные посты он сейчас неформально контролирует? 3. Кто обеспечивает прикрытие его грузов по линии ГТС? Надеюсь на конструктивный ответ», - написал Дубинский.

Стоит отметить, что, согласно информации «Bihus.Info», Илья Павлюк в штабе на тот момент кандидата в Президенты Владимира Зеленского занимался координацией и финансами региональных представителей Зе-команды.

В СМИ Павлюка называют «контрабандистом западной таможни», и даже «королем контрабанды», сообщает «Цензор». Его работа заключалась в «решении вопросов» перевозки грузов через таможню. До этого Павлюк был помощником нардепа шестого созыва Верховной Рады Игоря Калетника, который впоследствии возглавлял Государственную таможню.

В 2011 году Павлюк был похищен в подъезде своего дома, его охранники не смогли тогда помешать злоумышленникам. Расследованием этого преступления тогда занялся ГУБОП, а дело находилось на личном контроле министра МВД Анатолия Могилева.

За освобождение Павлюка похитители потребовали 2 миллиона долларов США. В итоге все имеющие отношение к похищению в ходе спецоперации были задержаны. Главарем и организатором оказался известный в криминальном мире преступник по кличке «Казах».