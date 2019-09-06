Суд оштрафовал главу НАБУ за недекларирование элитного отдыха в Ровенской области

Сарненский районный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен.

Об этом сообщил его адвокат Владислав Кича, передает «Левый берег».

- Решение суда притянутое за уши и по форме и по сути. Признали виновным и присудили штраф в размере 200 необлагаемых минимумов, - сказал он.

По его словам, защита обязательно подаст апелляцию на это решение.

В решении говорится, что суд не считает возможным запретить Сытнику занимать государственные должности на один год, как этого требовал прокурор.

Административное правонарушение не является основанием для увольнения директора НАБУ.

Главе НАБУ вменяли недекларирование элитного отдыха, который ему оплачивали третьи лица. Согласно показаниям свидетеля по делу, за период с 2017 по 2019 год Сытник отдыхал в охотничьем угодье «Полесское-Сарны» Ровенской области пять раз.

Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что «за свой отдых и отдых семьи своих друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, господин Сытник забыл заплатить немалую сумму наличными».

Сытник заявлял, что не признает вину в административном нарушении.

Он обвинялся в нарушении установленного законом ограничения для госслужащих при получении подарков. Указанная статья (ст. 172-5 Кодекса об админнарушениях) предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией подарка (1 700 - 3 400 гривен).