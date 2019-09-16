«Весной закончим децентрализацию, потом будут местные выборы», - замглавы фракции «Слуга народа» Корниенко

Первый заместитель руководителя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко подтвердил возможность проведения выборов в местные органы власти раньше запланированного срока.

Об этом он рассказал в интервью «Левому берегу»

- Мы весной закончим децентрализацию. Потом будут выборы… - отметил Корниенко.

При этом замглавы фракции «СН» оценивает нынешнее состояние реформы децентрализации как «достаточно рабочее» для ее завершения.

- По децентрализации хорошее наследие, по которому мы много общались (с предыдущей властью - ПН)… Нам провели презентацию того, что сделано, что не сделано. Понятно, что не сделанного больше. Но в целом состояние достаточно рабочее для завершения, - добавил он.

По словам Александра Корниенко, перспективные планы в большинстве своем внесены, а там, где их нет, Офис президента Украины поставил главам ОГА задачу сделать их.

Комментируя проведение выборов в столице, представитель пропрезидентской политсилы сообщил о том, что дата их проведения пока что не определена.

- Будут ли выборы сразу после принятия закона «О столице», еще надо смотреть… Меняется его (Киева - ПН) статус в соответствии с изменением закона «О столице». Поэтому есть основания переизбирать власть, - пояснил собеседник журналистов.

Вместе, по словам Корниенко, общая децентрализация также должна на завершиться первыми местными выборами.

Отметим, очередные выборы в местные органы самоуправление должны состояться 25 октября 2020 года.

В пропрезидентской партии «Слуга народа» на данный момент нет единого мнения относительно даты проведения местных выборов, ведь ключевым условием для их проведения там называют завершение процесса децентрализации.

Напомним, что команда Президента Владимира Зеленского намерена провести административную реформу путем укрупнения районов и введения института префектов.