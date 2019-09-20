Глава Николаевской ОГА заявил, что за 22 года депутаты городского и облсовета «не сделали минимум», чтоб починить дороги

Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник заявил, что депутаты городского и областного советов с 1997 года ничего не сделали для того, чтоб в области были отремонтированные дороги.

Об этом он сказал 20 сентября, в ходе пресс-конференции, сообщает «Преступности.НЕТ».

Он сообщил, что последний раз был в Николаеве в 1997 году, а приехав снова увидел, что ничего не изменилось, в частности, состояние дорог.

— С 1997 года я уехал из Николаева, а по возвращении вижу, что практически ничего не изменилось. Социальная сфера не изменилась, дороги стали только хуже и хуже, потому что раньше можно было из Николаева до Кировограда доехать, сейчас вообще этого нет. Это очень обидно, что та команда, которая находится в городском и областном советах, и те депутаты городского и областного советов, за столько лет работы не сделали хотя бы минимум, для того чтобы можно было, например родственникам приехать к друг другу, - сказал Стадник.

Напомним, ранее депутаты областного совета собрали сессию, чтобы признать состояние дорог в Николаевской области критическим. При этом, при обсуждении вопроса ремонта дорог депутаты ушли из зала и сессия стала не полномочной.