Сессия ВР: Зеленский обсудил согласование «формулы Штайнмайера» с лидерами политсил в Раде и фракцией «Слуга народа»

Верховная Рада в среду, 2 октября, рассмотрит законопроект о создании Временной специальной комиссии ВР по вопросам правового статуса ветеранов войны.

Об этом говорится в повестке дня Рады.

Кроме этого, депутаты во втором чтении рассмотрят 8 законопроектов, в частности о Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания, о внесении изменений в таможенный кодекс.

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11:42 В Раде объявлен перерыв до 12:00

11:38 Выступила с трибуны Юлии Тимошенко:

- Для того, что у нас была возможность понять, что произошло, я расскажу детали. Первое - что такое формула Штайнмайера. Абсолютно никто точно не сказал, что это. Я не соглашаюсь, что это воздух. Потому что формула была формализована, они опубликовали текст. Там указано, что на неоккупированных территориях должны быть проведены выборы после 90 дней после принятия закона. А дальше, если все чики-пики - особый статус. И теперь вопрос: почему формула для Украины нехорошая? Потому что они настаивали, что выборы проходили без демилитаризации, - говорит Тимошенко.

- То есть формула в дипломатическим мире: сначала выборы, а потом, как жизнь покажет. А в понимании Украины: сначала демилитаризация, а потом выборы. Но мы, как парламент, должны стать стеной перед президентом, и нам с вами принимать закон. Мы должны тут, в парламенте, должны стать часть ответственности с президента. Если они там будут голосовать с пушками и без Украины. Тогда это будет Приднестровье. Они тогда в составе Украины будут принимать решения без людей. Тогда это будет 5,5 миллионов людей будут принимать решения и мы станем колонией России.

11:35 Выступил Петр Порошенко от «Европейской солидарности»:

- Никакой формулы Штайнмайера не существует. Это говорю я, как подписан. Формула Штайнмайера придумана в Кремле и защищает интересы в России, даже если вас пытаются убедить в другом. На вопрос, о что же будет на оккупированных территориях, Лавров ответил: «Будет, как на Приднестровье». Главари на Донбассе заявили, что формула должна отразиться на самоопределении Донбасса. Но формула перечеркивает имплементацию Минских соглашений. Еще отметить: сейчас Украина не поддерживает введение миротворцев, против чего был только Путин. Мы должны настаивать на выводе войск, тяжелого вооружения - это было в Минске, и с этого должно начинаться, - отметил Порошенко.

- Телефонные переговоры [Трампа с Зеленским] отразились на наших отношениях с европейскими партнерами... - сказал экс-президента и ему отключили микрофон.

11:30 С трибуны выступил Выступает Богдан Яременко от «Слуги народа»:

- Формула Штайнмайера - российские условия для переговоров президентов. Юристы понимают важность того, что вчера было подписано. Что нужно нам от этих переговоров? Мы торопимся, потому что каждый день поступают данные о погибших на Донбассе. Да, мы будет настаивать на отведении войск. Это наши для проведения выборов. Это те красные линии, которые будем отстаивать мы, депутаты от «Слуги народа», во время подготовки закона об особом статусе. И да, мы не хотим безусловной амнистии. Россия моет нам навязывать свою позицию, но мы не переступим эти красные линии.

11:29 Депутаты пропрезидентской фракции Слуга народа зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №2195 об электронных земельных аукционах и №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс для дерегуляции в сфере земельных отношений.

Текстов законопроектов пока нет на сайте парламента.

По словам автора законопроекта №2195 Роксоланы Пидласой, это один из трех законопроектов пакета земельной реформы. Он предполагает введение исключительно электронных аукционов через систему ProZorro.Продажи.

«Больше никаких ударов гонга и гор бумаги за закрытыми дверями. Все аукционы - только онлайн… Без равного доступа к земельным аукционам - о конкуренции и рыночной цене не может быть и речи», - написала Пидласа в Facebook.

11:27 Концепции нового закона об особом статусе Донбасса пока нет. Об этом заявил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Арахамии, в данный момент парламент не имеет ни текста, ни концепции нового закона об особом статусе Донбасса. Он добавил, что пока никто не обращался в Раду с законодательной инициативой.

- Сейчас нет ни текста, ни концепции нового закона об особом статусе. Я не знаю (когда начнется обсуждение - ред.) Когда будет субъект законодательной инициативы. Это может быть президент, Кабмин, группа депутатов. Никто из них еще не вышел с законодательной инициативой, - заявил Арахамия.

11:10 Заседание Рады началось в зале зарегистрировано 398 депутатов. С трибуны выступают главы фракций. С трибуны выступает Сергей Рахманин - глава фракции "Голос".

- Общество не понимает, что происходит и что будет дальше... Фракция «Голос» настаивает, чтобы в этом зале выступил президент и пояснил логику своих действий, логику того, что происходит в государстве в сфере безопасности. Пока это просто набор слов, – сказал он и добавил, что речь не идет о зраде, но нужно дать больше информации.

Глава фракции «Голос» также заявил, что Минские соглашения мертвы. Заявляет, что выборы невозможны, пока у Украины нет контроля над границей с Россией.

Выступил также глава фракции Оппозиционной платформы Нестор Шуфрич. Сказал, что приветствует подписание фрмулы Штайнмайера, поскольку это надежда на мир и знак, что дорога разблокирована.

Также с трибуны выступил Тарас Батенко от депутатской группы «За будущее».

- Мы призываем, что министр иностранных дел Пристайко присутствовал в зале и ответил на вопросы депутатов. В Минских соглашений нет никакой формулы Штайнмайера. Мы должна нарабатывать новый закон об особой статусе Донбассе. Капканы, которые ранее были подготовлены украинцам, сидят в Минске-1 и Минске-2. Они могут отразиться на отмене санкций для России. Мы должны читать формулу Штайнмайера так, как это выгодно украинским гражданам.

11:00 Владельцы "евроблях" пикетирую Верховную Раду с требованием ликвидировать акциз, сделать справедливую ставку, разрешить растаможивать автобусы, грузовики произведенные до 2010 года, вместо сертификации ввести обязательный техосмотр, льготы инвалидам, многодетным и ветеранам. Также митингующие требуют увольнения ряда чиновников Власова, Назаренко и Нефьодова. К митингующим вышел нардеп от СН Данил Гетманцев. Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

10:54 Президент Владимир Зеленский провел в Верховной Раде совещание с фракцией Слуга народа, сообщили LIGA.net источники во фракции.

Встреча проходила в закрытом от прессы режиме, в зале, где обычно проводятся заседания согласительного совета Рады.

Присутствующие на встрече депутаты рассказали LIGA.net, что Зеленский объяснил фракции, что именно было согласовано 1 октября в Минске.

- Очень популярно пояснил, кто, что и зачем подписал, - отметил нардеп от СН.

После встречи депутаты отказываются общаться с прессой. Николай Тищенко лишь сказал, что «Зрады нет».

10:42 Группа депутатов Верховной Рады из пророссийской фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» перед начало пленарного заседания вывесила на трибуне парламента плакат «Я против цензуры».

Как сообщает корреспондент LB.ua, таким образом они решили заявить протест против отказа Нацсовета по телевидению и радиовещанию в продлении цифровых лицензий группе региональных телеканалов, которые вещают под логотипом «112 Украина».

Плакат долго не провисел. Сначала другие депутаты на нем написали «ПТН – ПНХ», а потом и вовсе сняли.

10:33 Президент Владимир Зеленский утром 2 октября пришел на встречу с фракцией "Слуги народа", она состоится в Верховной Раде. Об этом сообщили источники LB.ua. В связи с приходом Зеленского открытие заседания Верховной Рады задерживается.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил нардепам из своей фракции, что перед ними Зеленский проведет встречу с главами парламентских фракций.

Нардеп Мария Мезенцева из "Слуги народа" в инстаграмме подтвердила, что в Раду придет Зеленский. "Идем на встречу с президентом. Думаю, будем обсуждать формулу Штайнмайера", - сообщила она утром.

10:14 На заседание Верховной Рады в среду, 2 октября, прибудет президент Украины Владимир Зеленский. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Украинская правда».

Сообщается, что по состоянию на 09:00 под зданием парламента на улице Грушевского, 5 в Киеве начали собираться националисты.

10:00 Сегодня Рада также рассмотрит в первом чтении законопроект о внесении изменений в бюджетный кодекс, законопроект о Государственном бюро расследований, законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2019 год. Для повторного рассмотрения с предложениями президента парламентарии рассмотрят избирательный кодекс.