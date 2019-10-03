В украинских тюрьмах содержится около 300 россиян

Государственная уголовно-исполнительная служба Украины сообщила, что в украинских следственных изоляторах и учреждениях исполнения наказаний находятся около 300 граждан Российской Федерации.

Об этом служба сообщила на запрос издания «Радио Свобода».

Как известно, по состоянию на 1 сентября 2019 года 130 россиян содержались в следственных изоляторах и 206 - в учреждениях исполнения наказаний.

В целом в украинских СИЗО находилось 755 граждан, еще 499 - отбывали наказание в колониях.

По информации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, в украинских колониях и следственных изоляторах находится более 50 тысяч человек.