Экс-глава ГФС Насиров арендовал у профсоюза таможни двухэтажный коттедж в Конча-Заспе за 6,7 тысяч гривен в месяц

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров арендовал у профсоюза таможни двухэтажный деревянный коттедж в Конча-Заспе площадью 177 кв. м за 6,7 тыс. грн в месяц.

Об этом сообщил в Facebook глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

Он рассказал, что в 2000 году Киевский городской совет бесплатно передал Государственной таможенной службе 15 гектаров земли в Конче-Заспе. Оценочная стоимость участка составляет почти 300 млн грн. Здесь должны были построить базу отдыха и реабилитационный центр «Конча-Заспа». Вместо этого построили 28 домов — девять деревянных и 19 кирпичных, подстанцию и скважину. После этого профсоюз таможни отдал дома в аренду руководству таможни.

«Например, этот пятикомнатный двухэтажный деревянный коттедж на фото площадью 177 кв. м с мебелью, сантехникой и даже постелью и посудой в 2016 году арендовал бывший председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров. В распоряжении дом до 2033 года, цена — 6,77 тыс. грн в месяц (ошибки в цифрах нет). Сейчас работаем, чтобы вернуть элитную недвижимость назад в профсоюз и продать на аукционе. И такого у нас еще много — куча активов ГФС имеет странный юридический статус», — написал он.

Как известно, в марте 2017 главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова задержали по так называемому «газовому делу Онищенко».

Насирову вменяют неправомерную рассрочку налоговых долгов предприятиям нардепа Александра Онищенко и нанесение убытков государству на два миллиарда гривен. С 3 марта Насиров был отстранен от должности главы ГФС. Период с 7 по 16 марта Насиров провел за решеткой СИЗО, пока его жена не внесла залог в размере 100 миллионов гривен.

Отметим, что 20 февраля НАБУ завело еще одно дело Насирова – его подозревают в получении взятки.

Стоит напомнить, что в апреле этого года Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил распоряжение правительства об увольнении Сергея Бочковского с должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Напомним, 11 декабря суд восстановил экс-главу ГФС Насирова в должности и обязал государство выплатить ему компенсацию.