В «Южном парке» послали на три буквы китайское правительство, которое запретило показывать сериал

В эфир 10 октября вышел очередной эпизод «Южного парка» - это первая серия после скандала с высмеиванием китайской цензуры, из-за которой сериал фактически запретили в Китае. Ситуация ожидаемо стала главной темой сюжета – и авторы «Южного парка» не пошли на уступки.

Об этом сообщает «Tjournal».

Эпизод «SHOTS!!!» продолжает линию с Рэнди Маршем, который пытается запустить в КНР бизнес по продаже марихуаны. Рэнди старается не обращать внимание на нарушения прав человека в стране, чтобы сохранить с государством отношения, но это не нравится деловому партнёру героя Полотенчику. Этот герой убеждает напарника разорвать все связи с Китаем.

- Окей, больше никаких отношений с Китаем, - соглашается Марш. - Теперь ты должен сказать «нах** китайское правительство, - говорит Полотенчик.

После долгой паузы Рэнди произносит: «Нах** китайское правительство».

Напомним, что ранее в Китае цензура «зачистила» Винни-Пуха в соцсетях.