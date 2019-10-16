«Им нужна ваша поддержка», - в НАТО призвали Евросоюз помогать Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Евросоюз оказывать более практическую поддержку Украине. Но в то же время подчеркнул, что речь идет о поддержке, основанной на правилах порядка.

Об этом он заявил на Парламентской ассамблее НАТО в Лондоне, передает Европейская правда.

«Через несколько недель весь Североатлантический совет посетит Украину и выразит нашу решительную политическую поддержку, и я также призываю союзников по НАТО оказывать еще большую практическую поддержку Украине. Им нужна наша поддержка. Речь идет о поддержке Украине, но также о поддержке основанного на правилах порядка, который имеет большое значение для всех нас», - сказал Столтенберг.

Кроме того, Столтенберг также отметил, что сближение Украины с альянсом будет зависеть от хода реформ, в частности – модернизации оборонных и силовых институтов.

Напомним, ранее глава британского МИД Доминик Рааб призвал страны НАТО противостоять российской агрессии.