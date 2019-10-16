Прокуратура завела дела на экс-чиновников Минобороны за хищение денег при закупке польских броневиков, изготовлении минометов и боеприпасов

Военная прокуратура завела дела на высокопоставленных чиновников Минобороны, подозреваемых в хищении денег при изготовлении боеприпасов и минометов для ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры.

«По результатам обработки полученных в установленном законом порядке сведений зарегистрировано уголовное производство по факту хищения бывшими высокопоставленными чиновниками совместно с должностными лицами предприятий оборонного комплекса бюджетных средств при исполнении Государственного оборонного заказа по изготовлению 152-мм боеприпасов для артиллерийской системы «Гиацинт», - говорится в сообщении.

Также, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту незаконного использования бюджетных средств при изготовлении 82-мм миномета «Верба» и начато досудебное расследование по факту закупки бронемашин «Oncilla» польской компании «Mista» по завышенным ценам.

«Проведение досудебного расследования поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины», - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР выявило многомиллионные хищения при строительстве николаевского военного полигона «Широкий лан».