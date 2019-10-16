«Помощь в гуманитарных вопросах чрезвычайно важна для нас»: Зеленский в Риге провел встречу с президентом Латвии

Президент Украины Владимир Зеленский в Риге провел встречу с президентом Латвии Егилсом Левитсом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Официальная встреча между президентами состоялась у Рижского замка - официальной резиденции президента Латвии.

Во время встречи главы государств договорились продолжить скоординированное взаимодействие государств в международных институтах

- Договорились продолжить скоординированное взаимодействие наших государств в международных институтах - ООН, Совете Европы, ОБСЕ, а также в форматах межпарламентского взаимодействия. Помощь в гуманитарных вопросах чрезвычайно важна для нас, - заявил Владимир Зеленский после встречи с Президентом Латвии Егилсом Левитсом.

- Отдельная тема - средства преступного происхождения, связанные с экс-чиновниками Украины, которые были выведены в латвийских банков. Здесь мы настроены на активную двустороннее сотрудничество. Это касается и вопроса возвращения активов, по которым уже есть соответствующее решение суда, и поиска других активов, которые могли быть незаконно выведены из Украины в Латвию, - подчеркнул Зеленский.

Также Зеленский заявил, что помощь Украине со стороны Латвии в гуманитарных вопросах, в частности реабилитация украинских военнослужащих и предоставление гуманитарной помощи, является чрезвычайно важной.

- Чрезвычайно важной для нас является помощь в гуманитарных вопросах. Это и реабилитация наших защитников в медицинских учреждениях Латвии, и грузы гуманитарной помощи, и организация отдыха для украинских детей, которые потеряли родителей вследствие войны на востоке Украины. Недавно правительство Латвии пригласило на реабилитацию и лечение украинских моряков, вернувшихся из плена, – сказал Президент на совместной с Эгилсом Левитсом встрече с представителями СМИ в ходе своего официального визита в Латвийскую Республику.

Владимир Зеленский поблагодарил латвийскую сторону за содействие во внедрении европейских стандартов в Украине на основе Соглашения об ассоциации с ЕС, а также за помощь в реформировании Вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО.

- Мы будем углублять взаимодействие в этих направлениях, – заверил Глава Украинского государства.

В свою очередь Президент Латвийской Республики подтвердил, что украинские моряки будут проходить лечение в Латвии, и заявил о продолжении работы программы реабилитации украинских военных.