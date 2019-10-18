Глава Комитета ВРУ по свободе слова Шуфрич не смог назвать статьи, которые защищают журналистов

Председатель парламентского комитета по свободе слова, представитель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Нестор Шуфрич не смог назвать номера статей Уголовного кодекса, которые защищают журналистов, хотя формально уже упоминал их в отписках как председатель комитета.

Об этом он в интервью в программе Bihus.Info «Ролевые Игры» на вопросы ведущего Даниила Мокрика, может ли он назвать номера статей, которые защищают журналистов.

- Номера сейчас не вспомню. Но уже раза четыре подписывал письма о содействии в расследовании именно этих статей, - сказал Шуфрич.

На уточнение, о чем идет речь в этих статьях, Шуфрич тоже ответил общей фразой.

- Там в зависимости от того, какая часть. Там, как минимум, две части, если я не ошибаюсь, как минимум две части, и максимальное наказание, если не ошибаюсь, до 7-8 лет. Вмешательство в журналистскую деятельность, - сказал депутат.

Также Шуфрич считает, что нужно менять законодательство так, чтобы правоохранители несли усиленную ответственность, если не расследуют должным образом преступления против журналистов.

- За бездействие и так у правоохранителей есть ответственность. Но я хочу эту ответственность увеличить, если это касается фактов совершения противоправных действий в отношении журналистов. Чтобы полицейский и следователь понимал, что то, что он не отреагирует должным образом, то это будет для него повышенную степень ответственности. Это - одна из инициатив, которая, я надеюсь, будет реализована и выписана в изменениях к законодательству, - заявил народный депутат.

Также Шуфрич утверждает, что 16 января 2014 года не знал, что голосует за «Диктаторские законы», поскольку Верховная Рада «была разгромленной».

- Я не хочу сейчас оправдываться, но мы не знали, за что голосуем. Вы помните условия: разгромлена зал Верховной Рады, заблокированный председатель Верховной Рады в кабинете. Потом через какие-то там крыши первый заместитель заходит в ложу... Оттуда объявляет номера законов, мы руками голосуем, не зная, о чем. А потом начали разбираться, - рассказал свою версию голосования Нестор Шуфрич, хотя на видеозаписи заседания 16 января 2014 года сессионный зал не выглядит «разгромленной».

На уточнение ведущего Даниила Мокрика, или он не знал, что голосует за наступление на гражданские свободы, народный депутат ответил: «Абсолютно».

Отметим, что в Уголовном кодексе Украины есть несколько статей, касающихся преступлений против журналистов. В частности, это - ст. 171 (Препятствование деятельности журналистов) и ст. 345-1 (Угрозы и насилие в отношении журналиста).