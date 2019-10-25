Ряд СМИ опубликовали фейк, что Порошенко купил долю в «Дизель шоу» – николаевец Крутоголов опроверг «сенсацию»

Ряд украинских СМИ 21-22 октября опубликовали фейковую новость о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко якобы купил долю в юмористическом проекте «Дизель шоу» за 24,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Первым это опубликовал сайт «UaReview» – ресурс, который специализируется на создании фейковых новостей. Он ссылался, что о покупке якобы сообщила журналистка Соня Кошкина в своем телеграмм-канале. На самом деле Кошкина такого не публиковала, а затем опровергла сообщение «UaReview».

«Легко убедиться: активной ссылки на мой телеграм там нет. Ибо ее быть не может. По той простой причине, что я такого не писала! Это – А. Б: зная Петра Алексеевича, 24,5 миллиона – да он поперхнётся», - написала Кошкина.

Также «новость» о якобы покупке Порошенко опубликовали сайты «Galka.if.ua», «Нардеп» и «Хвиля», несколько блогеров и другие ресурсы.

Николаевский актер Егор Крутоголов опроверг фейковую новость и возмущен, что её стали распространять. Правда, он почему-то называет сомнительные сайты «официальными СМИ».

«Сегодня я много узнал за один день! А именно: что 30% акций телепроекта «Dizel Show» купил Петр Порошенко; что у телепроекта могут быть акции и их можно кому-то продавать; что цена 30% пакета около 24 миллионов, значит 100% - это около 80 миллионов, то есть в теории, прожить какое-то время хватит, но по факту как-то уж больно недорого мы продались… И самое главное, я узнал, что нашим СМИ ничего не стоит сделать любой вброс (чем несуразней, тем лучше!) и наши люди поверят во что угодно, да ещё и перепостят, и дадут свою оценку и глубокий анализ происходящему. А многие ещё скажут, что они так и думали, это ж было понятно!».