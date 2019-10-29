Сессия ВР: Рада в первом чтении приняла законопроект о получении добровольцами статуса УБД

Верховная Рада во вторник, 29 октября, рассмотрит законопроекты о предоставлении статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников АТО и относительно обеспечения личного голосования народными депутатами.

Об этом говорится в повестке дня парламента.

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11:21 Верховная рада Украины приняла законопроект №2045-1 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции», которым будет введен механизм получения статуса участника боевых действий добровольцами.

За документ проголосовал 321 парламентарий. Нардепы также одобрили сокращенную процедуру подготовки документа ко второму чтению.

Проектом предложено дополнить закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», добавив в перечень участников боевых действий лиц, в период до вступления в силу ЗУ «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», которые добровольно защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и непосредственно выполняли боевые задачи антитеррористической операции в районах ее проведения не менее 30 календарных дней (независимо от перерывов), во взаимодействии с Вооруженными силами Украины, Министерством внутренних дел, Национальной полицией, Национальной гвардией, Службой безопасности Украины и другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами.

10:41 Фракция «Слуга народа» с трибуны Рады призвала правоохранителей расследовать слова нардепа от партии Порошенко Софии Федины относительно вариантов гибели Президента Украины Владимира Зеленского.

10:23 Законопроект №1035-2 о лишении нардепов выплат из-за прогулов 29 октября был опубликован в издании «Голос Украины». Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. При этом документ вводится в действие с 1 числа месяца, следующего за месяцем его опубликования.

Согласно закону, в случае, если нардеп в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии ВР Украины без уважительных причин не принимает непосредственное участие в более чем одной трети пленарных заседаний Рады или более чем половине заседаний комитета, в состав которого он входит, таком депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

09:56 В частности планируется рассмотрение в первом чтении законопроекта №2045 и альтернативного №2045-1 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции».

Кроме того, парламентарии в первом чтении рассмотрят законопроект первого заместителя председателя Верховной рады Руслана Стефанчука №2148 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины».