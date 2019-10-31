Все руководство Николаевского филиала АМПУ, которое связывали с министром МВД Аваковым, уволено

Руководство Администрации морских портов Украины в лице Райвиса Вецкаганса уволило почти всю «верхушку» Николаевского филиала АМПУ - Олега Проточенко, Владимира Пинькаса.

Об этом сообщают «Морские бизнес-новости».

Также был уволен еще один член «команды» - заместитель начальника по развитию портовой инфраструктуры -Сергей Гайчов.

И.о. начальника Николаевского филиала АМПУ назначен заместитель начальника по операционной деятельности - Сергей Еременко.

Издание отмечает, что с появлением Пинькаса в Николаевском порту смогла закрепиться охранная фирма «Альфа безопасность», состоялась тотальная смена кадров на выходцев из Херсонщины или бывших сотрудников МВД. Действия этой группы по использованию админресурса привели к тому, что было уничтожено несколько агентских компаний. Зато, неконкурентные преимущества получили другие компании, которые связывали с сыном Владимира Пинькаса - Сергеем Пинькасом. Позже эти компании были сведены под управление компании «ОРУМ групп», которую возглавляет Серий Пинькас.

Экс-нардеп Серегей Лещенко также связывал эти действия с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Напомним, что после того, как начальником Администрации Николаевского морского торгового порта летом 2016 года был назначен Александр Демьяненко, он издал приказ об утверждении Порядка привлечения физических лиц к подготовке управленческих решений в порту, а потом отдельным поручением «ввел» Виктора Козонака, Сергея Еременко и Владимира Пинькаса к участию в управлении портом. В результате все они стали его заместителями, после чего сотрудники Администрации порта назвали это новым «институтом смотрящих» на предприятии.

Более того, «помогать разобраться с ситуацией в порту» вместе с новоназначенным главой Николаевского филиала ГП «АМПУ» Александром Демьяненко в Николаев приехал и скандально известный экс-первый заместитель главы «Укроборонпрома» Сергей Пинькас, который становился фигурантом коррупционных скандалов, в частности, кода «подарил» папе завод в Херсоне.

Осенью 2016 года начальник НФ АМПУ Александр Демьяненко длительное время находился на больничном: Виктор Козонак уверял, что у него проблемы с сердцем и что ему кто-то угрожал, а заместитель НФ АМПУ Станислав Бибик говорил, что Демьяненко не вернется из больничного, так как не может работать с навязанной ему командой Пинькаса. В связи с этим Виктор Козонак был исполняющим обязанности начальника Администрации Николаевского морского порта.

Также сообщалось, что Козонак игнорировал запросы о своих помощниках и советниках.

В ноябре 2016 года сообщалось, что с каждого приходящего в Николаевский морской торговый порт судна новое руководство администрации порта (в том числе и Козонак) требует по 1 доллару за тонну наличными взамен на быструю его разгрузку. Таким образом, руководство НФ АМПУ получает в месяц около 1 миллиона долларов коррупционной прибыли.

В итоге, в мае 2018 года Козонак был отстранен от должности, а исполняющим обязанности главы Николаевского филиала ГП «АМПУ» стал Сергей Еременко.