Извиниться за секс-скандал нардепа Яременко вынудил пранкер – он писал ему от имени Генпрокурора

В СМИ опубликовали переписку пранкера с нардепом от «Слуги народа» Богданом Яременко, которая якобы побудила его извиниться за секс-скандал.

Скриншоты переписки с нардепом опубликовала «Страна».

Как известно, 29 октября журналисты засняли переписку Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию для журналистов.

Позже в СМИ опубликовали еще видео, где Яременко в Раде оценивает девушек в приложении для знакомств, а потом – еще фото нескольких переписок с девушками в соцсетях.

Вечером Яременко опубликовал в соцсети пост, где признал ошибку и попросил извинения у семьи, коллег и Зеленского.

Как рассказал журналистам пранкер под ником «Джокер», он уже некоторое время переписывался с Яременко под видом Генпрокурора Рябошапки. И от его имени пранкер и посоветовал Яременко удалить свой пост и принести извинения фракции и Президенту.

Нардеп прислушался к совету и оперативно последовал рекомендациям. При этом он полностью осознает свою вину, написав «генпрокурору»: «Одним словом, мудак. Признаю».

Он также рассказал, что думал, что сидит в «защищенном углу» и журналисты не смогут снимать экран его телефона.