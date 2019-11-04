Новым главой Нацкомиссии по тарифам назначили уроженца Николаевщины

Новый главой Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, назначили Валерия Тарасюка.

Об этом сообщается на сайте Нацкомиссии.

Тарасюка избрали 4 ноября путем тайного голосования.

Валерий Тарасюк родился в 1976 году в поселке Казанка Николаевской области. В 1998 году окончил Киевский университет им. Тараса Шевченко, Институт международных отношений.

Газета «Сегодня» уточняет, что в 2014 году Тарасюк уже входил в состав НКРЭКУ, но спустя два года был уволен. Кроме того, он возглавлял департамент судебной работы и экспертного обеспечения правосудия Министерства юстиции, а также входил в наблюдательные советы «Киевоблэнерго» и «Ривнеоблэнерго». В нынешний состав НКРЭКУ он попал после подписания президентом Владимиром Зеленским указа от 29 октября 2019 года.

Нацкомиссия является государственным регулятором в сферах энергетики, теплоснабжения, нефтегазовом комплексе, водоснабжении, обеспечивает формирование ценовой и тарифной политики в этих сферах.