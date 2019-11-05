«На документы был установлен коррупционный фильтр»: Министр юстиции нашел в ведомстве ящики со спрятанными письмами

Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что в министерстве нашли ящики со скрытой входящей документацией.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Нашли несколько ящиков скрытой входящей корреспонденции, которая несла риски для схематозников, и которую сотрудники Минюста, ответственные за делопроизводство министерства, спрятали вероятно по заказу третьих лиц», - написал он.

«Судя по всему, на входящую корреспонденцию был установлен коррупционный фильтр: на каких-то документах проставляли «минус» и документ прятался, а потом и уничтожался. О каких-то других важных документах сообщали посторонним заинтересованным лицам. А совсем никому не нужный хлам сразу брался в официальную работу», - добавил министр.

Он рассказал, что до его прихода в министерство почти все документы были «отфильтрованы».