«На документы был установлен коррупционный фильтр»: Министр юстиции нашел в ведомстве ящики со спрятанными письмами

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1181 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(708)   

Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что в министерстве нашли ящики со скрытой входящей документацией.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Нашли несколько ящиков скрытой входящей корреспонденции, которая несла риски для схематозников, и которую сотрудники Минюста, ответственные за делопроизводство министерства, спрятали вероятно по заказу третьих лиц», - написал он.

«Судя по всему, на входящую корреспонденцию был установлен коррупционный фильтр: на каких-то документах проставляли «минус» и документ прятался, а потом и уничтожался. О каких-то других важных документах сообщали посторонним заинтересованным лицам. А совсем никому не нужный хлам сразу брался в официальную работу», - добавил министр.

Он рассказал, что до его прихода в министерство почти все документы были «отфильтрованы».

«Очищение власти продолжается. Правоохранительные органы уведомлены», - написал Малюська.

Роман Свиридов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийполитика