Депутат Скорый впервые за четыре года посетил сессию Николаевского облсовета, но снова проигнорировал Гимн Украины

Депутат Николаевского областного совета от фракции «Нова держава» Николай Скорый впервые за четыре года пришел на заседание сессии Николаевского областного совета, но во время исполнения Гимна Украины вышел и больше не вернулся.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Скорый появился в зале заседаний за 10 минут до начала сессии, однако, как только начался Гимн Украины, он вышел, вытащив телефон из кармана пиджака. Больше Николай Скорый в зал не заходил.

В декабре 2015 года Скорый не поднялся, когда в сессионном зале областного совета заиграл Гимн Украины. После этого он не появлялся на комиссиях, не ходил на сессии, в связи с чем депутат Юрий Кормышкин призывал его сложить мандат.

Стоит отметить, что тогда глава облсовета Виктория Москаленко также заявила, что обращается в правоохранительные органы, чтобы те дали оценку поступку Скорого. В итоге даже было открыто уголовное производство. Однако до сих пор ни от Москаленко, ни от представителей правоохранительных органов не поступило никакой информации относительно судьбы этого производства.

Напомним, 29 ноября 2016 года в ходе комиссии по вопросам аграрной политики, земельных отношений и социального развития села Николаевского областного совета разгорелся скандал с пришедшим впервые за год на заседание депутатом Николаем Скорым. Он допустил высказывания против «бандеровского флага», с которым «во Львове встречали фашистов». Однако не понятно, какой именно флаг Скорый имел ввиду - красно-черный или флаг Украины. После чего в СБУ заявили, что вызвали Скорого на допрос.

Позже стало известно, что прокуратура Николаевской области открыла уголовные производства в отношении депутата Николаевского областного совета от партии «Нова держава» Николая Скорого.