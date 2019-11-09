Американский миллиардер Блумберг собирается баллотироваться в президенты США и победить Трампа

Американский миллиардер и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры в качестве кандидата на пост президента США от Демпартии.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на «Bloomberg» и заявление советника миллиардера Ховарда Вулфсона.

77-летний миллиардер уже рассматривал возможность выдвижения своей кандидатуры в начале этого года, однако решил не баллотироваться и вместо этого поддержать усилия демократов.

«Теперь он снова открыт для борьбы с Трампом», - сообщает агентство.

«Теперь мы должны довести дело до конца и добиться победы над Трампом. Майкл все больше озабочен тем, что никто из нынешних кандидатов не в состоянии это сделать», - заявил Вулфсон.

Очередные выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года. Действующий президент США Трамп планирует свое участие в будущих выборах. Чаще всего кандидаты выдвигаются от одной из политических партий в ходе первичных президентских выборов (праймериз).

Напомним, что в 2016 году Блумберг отказался от участия в выборах президента США, «чтобы не сыграть на руку Трампу».