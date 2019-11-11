Президенту Зеленскому доверяют 68,2% украинцев

68,2% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

При этом отмечается, что Владимир Зеленский оказался в тройке тех, у кого уровень доверия выше, чем уровень недоверия. Ему не доверяют 24,3% опрошенных.

На втором месте после президента Украины по уровню доверия среди украинцев оказался председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков – 51,6% против 30,6%. Следом идет Олег Сенцов. Ему доверяют 36% украинцев и не доверяют 29%.

Если говорить о недоверии, то этот показатель наивысший у экс-президента Украины Петра Порошенко – 79,1% (доверяют – 14,4% опрошенных).

Также 74,7% респондентов не доверяют депутату Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктору Медведчуку, доверяют - 15,3%.

Лидеру партии Всеукраинское объединение «Батьківщина» Юлии Тимошенко не доверяют 69,6 % (доверяют 22,2%), министру внутренних дел Арсену Авакову не доверяют 68,7% (доверяют 15,5%), лидеру партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрию Бойко не доверяют 67,9% (доверяют 21,5% ).

Зовсім не довіряю Скоріше не довіряю Скоріше довіряю Повністю довіряю Не знаю такого Важко відповісти Баланс довіри-недовіри* Арсен Аваков 37,4 31,3 13,8 1,7 3,2 12,7 -53,2 Давид Арахамія 15,9 13,9 11,9 2,4 44,0 11,8 -15,5 Андрій Білецький 23,0 17,9 12,7 1,8 32,0 12,6 -26,4 Андрій Богдан 19,8 22,3 19,9 3,1 19,5 15,4 -19,1 Юрій Бойко 42,3 25,6 15,2 6,3 3,2 7,3 -46,4 Святослав Вакарчук 23,4 24,6 30,2 6,9 1,0 13,9 -10,9 Олексій Гончарук 17,2 19,3 27,3 6,5 12,7 17,1 -2,7 Володимир Зеленський 11,3 13,0 40,1 28,1 0,2 7,3 43,9 Віктор Медведчук 51,6 23,1 10,4 4,9 2,7 7,2 -59,4 Петро Порошенко 56,5 22,6 10,1 4,3 0,3 6,3 -64,7 Дмитро Разумков 13,9 16,7 40,3 11,3 4,8 13,0 21,0 Руслан Рябошапка 16,1 16,9 18,5 5,1 26,7 16,9 -9,4 Олег Сенцов 15,2 13,8 25,3 11,1 15,2 19,3 7,4 Руслан Стефанчук 13,6 13,7 13,3 4,1 41,2 14,1 -9,9 Юлія Тимошенко 38,5 31,1 17,8 4,4 0,7 7,5 -47,4

Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 1 по 7 ноября. Было опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Стоит отметить, что по данным центра Разумкова, в начале октября 2019 года Владимиру Зеленскому доверяли 70,5% украинцев, не доверяли - 22,1%.