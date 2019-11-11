Президенту Зеленскому доверяют 68,2% украинцев

68,2% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.
При этом отмечается, что Владимир Зеленский оказался в тройке тех, у кого уровень доверия выше, чем уровень недоверия. Ему не доверяют 24,3% опрошенных.
На втором месте после президента Украины по уровню доверия среди украинцев оказался председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков – 51,6% против 30,6%. Следом идет Олег Сенцов. Ему доверяют 36% украинцев и не доверяют 29%.
Если говорить о недоверии, то этот показатель наивысший у экс-президента Украины Петра Порошенко – 79,1% (доверяют – 14,4% опрошенных).
Также 74,7% респондентов не доверяют депутату Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктору Медведчуку, доверяют - 15,3%.
Лидеру партии Всеукраинское объединение «Батьківщина» Юлии Тимошенко не доверяют 69,6 % (доверяют 22,2%), министру внутренних дел Арсену Авакову не доверяют 68,7% (доверяют 15,5%), лидеру партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрию Бойко не доверяют 67,9% (доверяют 21,5% ).
|
|
Зовсім не довіряю
|
Скоріше не довіряю
|
Скоріше довіряю
|
Повністю довіряю
|
Не знаю такого
|
Важко відповісти
|
Баланс довіри-недовіри*
|
Арсен Аваков
|
37,4
|
31,3
|
13,8
|
1,7
|
3,2
|
12,7
|
-53,2
|
Давид Арахамія
|
15,9
|
13,9
|
11,9
|
2,4
|
44,0
|
11,8
|
-15,5
|
Андрій Білецький
|
23,0
|
17,9
|
12,7
|
1,8
|
32,0
|
12,6
|
-26,4
|
Андрій Богдан
|
19,8
|
22,3
|
19,9
|
3,1
|
19,5
|
15,4
|
-19,1
|
Юрій Бойко
|
42,3
|
25,6
|
15,2
|
6,3
|
3,2
|
7,3
|
-46,4
|
Святослав Вакарчук
|
23,4
|
24,6
|
30,2
|
6,9
|
1,0
|
13,9
|
-10,9
|
Олексій Гончарук
|
17,2
|
19,3
|
27,3
|
6,5
|
12,7
|
17,1
|
-2,7
|
Володимир Зеленський
|
11,3
|
13,0
|
40,1
|
28,1
|
0,2
|
7,3
|
43,9
|
Віктор Медведчук
|
51,6
|
23,1
|
10,4
|
4,9
|
2,7
|
7,2
|
-59,4
|
Петро Порошенко
|
56,5
|
22,6
|
10,1
|
4,3
|
0,3
|
6,3
|
-64,7
|
Дмитро Разумков
|
13,9
|
16,7
|
40,3
|
11,3
|
4,8
|
13,0
|
21,0
|
Руслан Рябошапка
|
16,1
|
16,9
|
18,5
|
5,1
|
26,7
|
16,9
|
-9,4
|
Олег Сенцов
|
15,2
|
13,8
|
25,3
|
11,1
|
15,2
|
19,3
|
7,4
|
Руслан Стефанчук
|
13,6
|
13,7
|
13,3
|
4,1
|
41,2
|
14,1
|
-9,9
|
Юлія Тимошенко
|
38,5
|
31,1
|
17,8
|
4,4
|
0,7
|
7,5
|
-47,4
Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 1 по 7 ноября. Было опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Стоит отметить, что по данным центра Разумкова, в начале октября 2019 года Владимиру Зеленскому доверяли 70,5% украинцев, не доверяли - 22,1%.