Президенту Зеленскому доверяют 68,2% украинцев

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68,2% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому. 

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

При этом отмечается, что Владимир Зеленский оказался в тройке тех, у кого уровень доверия выше, чем уровень недоверия. Ему не доверяют 24,3% опрошенных.

На втором месте после президента Украины по уровню доверия среди украинцев оказался председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков – 51,6% против 30,6%. Следом идет Олег Сенцов. Ему доверяют 36% украинцев и не доверяют 29%. 

Если говорить о недоверии, то этот показатель наивысший у экс-президента Украины Петра Порошенко – 79,1%  (доверяют – 14,4% опрошенных).

Также 74,7% респондентов не доверяют депутату Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктору Медведчуку, доверяют - 15,3%. 

Лидеру партии Всеукраинское объединение «Батьківщина» Юлии Тимошенко не доверяют 69,6 % (доверяют 22,2%), министру внутренних дел Арсену Авакову не доверяют 68,7% (доверяют 15,5%), лидеру партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрию Бойко не доверяют 67,9% (доверяют 21,5% ).

 

Зовсім не довіряю

Скоріше не довіряю

Скоріше довіряю

Повністю довіряю

Не знаю такого

Важко відповісти

Баланс довіри-недовіри*

Арсен Аваков

37,4

31,3

13,8

1,7

3,2

12,7

-53,2

Давид Арахамія

15,9

13,9

11,9

2,4

44,0

11,8

-15,5

Андрій Білецький

23,0

17,9

12,7

1,8

32,0

12,6

-26,4

Андрій Богдан

19,8

22,3

19,9

3,1

19,5

15,4

-19,1

Юрій Бойко

42,3

25,6

15,2

6,3

3,2

7,3

-46,4

Святослав Вакарчук

23,4

24,6

30,2

6,9

1,0

13,9

-10,9

Олексій Гончарук

17,2

19,3

27,3

6,5

12,7

17,1

-2,7

Володимир Зеленський

11,3

13,0

40,1

28,1

0,2

7,3

43,9

Віктор Медведчук

51,6

23,1

10,4

4,9

2,7

7,2

-59,4

Петро Порошенко

56,5

22,6

10,1

4,3

0,3

6,3

-64,7

Дмитро Разумков

13,9

16,7

40,3

11,3

4,8

13,0

21,0

Руслан Рябошапка

16,1

16,9

18,5

5,1

26,7

16,9

-9,4

Олег Сенцов

15,2

13,8

25,3

11,1

15,2

19,3

7,4

Руслан Стефанчук

13,6

13,7

13,3

4,1

41,2

14,1

-9,9

Юлія Тимошенко

38,5

31,1

17,8

4,4

0,7

7,5

-47,4

Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 1 по 7 ноября. Было опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Стоит отметить, что по данным центра Разумкова, в начале октября 2019 года Владимиру Зеленскому доверяли 70,5% украинцев, не доверяли - 22,1%.

Анатолий Чубаченко

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