Президент подписал закон о денежном вознаграждении для обличителей коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции» относительно обличителей коррупции», который Верховная Рада приняла 17 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

В Офисе Президента отметили, что задачей документа является совершенствование законодательства Украины в сфере защиты обличителей коррупции с целью его согласования с международными стандартами и лучшими практиками.

Этот закон определяет правовой статус обличителей - лиц, которые сообщили о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, а также устанавливает права, гарантии и механизмы защиты этих лиц и лиц, приравненных к ним.

Также закон устанавливает условия для раскрытия информации о коррупции, нормирует порядок раскрытия информации обличителем коррупции, освобождение от юридической ответственности обличителей коррупции за раскрытие информации о коррупционном или связаном с коррупцией правонарушения, а также обеспечение государственной защиты обличителей коррупции, в частности защиты их трудовых прав.

«Закон позволит создать новую эффективную систему предотвращения коррупции на основе международных стандартов, что будет способствовать снижению уровня коррупции в государстве, а следовательно - развития экономики и росту благосостояния граждан», – подчеркнули в Офисе Президента.

Как уже сообщалось, согласно этому закону, обличителям гарантируется защита и конфиденциальность, а также материальное вознаграждение в пределах 10% от суммы предмета коррупционного преступления или нанесенных государству убытков. Размер вознаграждения не может превышать 3000 минимальных зарплат, установленных на время совершения преступления. Деньги будут платить после обвинительного приговора. Если информация о преступлении поступила от нескольких разоблачителей, размер вознаграждения будут делить между ними в равных частях.

Вознаграждение предусмотрено, когда речь идет о суммах правонарушения, которые более чем в 5000 раз превышают прожиточный минимуму для трудоспособных лиц.

Сообщение о коррупции может быть анонимным. Оно будет подлежать рассмотрению, если указанная в нем информации касается конкретного лица и имеет фактические данные, которые могут быть проверены.