У Зеленского заявили, что с Коломойским не обсуждают государственные дела: «У него нет полномочий говорить от имени Украины»

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С Игорем Коломойским не обсуждаются позиции по решению государственных дел Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в Facebook.

«Игорь Коломойский не является представителем власти и команды Владимира Зеленского, он не имеет полномочий говорить что-то от имени Украины или Офиса Президента, с ним не обсуждаются позиции по решению государственных дел», - сообщила Мендель.

Напомним, ранее олигарх Коломойский раскритиковал Запад и заявил, что Украине нужно налаживать отношения с Россией.

Вадим Богданов

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