Президент Зеленский открыл мост в Станице Луганской

Во время рабочей поездки в Луганскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил контрольный пункт въезда/выезда «Станица Луганская». Глава государства ознакомился с процессом восстановления мостового перехода через реку Северский Донец, по которому местные жители пересекают линию разграничения.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Владимиру Зеленскому сообщили, что сейчас все строительные работы завершены, а открыть мост планируется через два дня. Президент поручил открыть переправу уже сегодня.

- Мы благодарим ОБСЕ, спасибо нашим близким друзьям — послам Германии, Франции, представителям всех стран, которые приезжают сюда и смотрят, что мы действительно делаем шаг за шагом. От обещаний — к реальным действиям. Мы построили этот мост, построили дорогу. Скажу вам честно, что это сложная работа, — отметил он.

По словам Главы государства, восстановление моста является знаковой миссией, которая демонстрирует реальные действия украинской власти.

- Для нас сегодня действительно очень важный день. Четыре месяца назад мы пришли сюда, и не было качественной дороги, автобусов, люди не могли нормально добираться, не было моста. Это очень символично. Потому что это (восстановление моста. — ПН) — одна из гуманитарных миссий украинской власти и наших близких партнеров, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Вместе с Президентом с завершением восстановления моста ознакомились послы Германии и Франции — стран — участниц «Нормандского формата», а также спецпредставитель председателя ОБСЕ в составе ТКГ по реализации мирного плана на востоке Украины Мартин Сайдик.

Отметим, восстановить и открыть мост планировалось до 27 ноября.

Восстановление переправы в районе Станицы Луганской — это часть международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.

7 июля во время поездки в Станицу Луганскую Владимир Зеленский более чем полкилометра прошел дальше нулевой позиции ВСУ вглубь зоны разведения и дошел до разрушенного моста.

2 сентября Президент объявил о начале восстановления моста. Это произошло после того, как были разобраны блокпосты на части переправы, которую контролируют украинские военные.

15 сентября строители начали асфальтировать дорогу от моста в направлении КПВВ.